Van Avermaet één week voor het WK: “Ideaal om twee dagen op rij te koersen, hopelijk rendeert het” JSU/DMM

22 september 2019

18u19 0 Wielrennen Geen overwinning in de Gooikse Pijl of de Primus Classic gisteren voor Greg Van Avermaet. De olympische kampioen legde in eigen land de laatste hand aan zijn voorbereiding op het WK in Yorkshire. Over exact één week is het zover.

“Mijn aanval in de laatste ronde in functie van het WK? Neen, vooral in functie om de koers te proberen winnen. Helaas werd er goed gecontroleerd. Dit was een ideaal weekend om nog eens zwaar te koersen. De overwinning in Montreal deed veel deugd. Nu fiets ik nog 35 kilometer naar huis. Dat zal genoeg zijn. Hopelijk rendeert het naar volgende week toe.”