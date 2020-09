Van Avermaet: “Deden wat we moesten doen, maar er was één man sterker” - Benoot: “Ontgoocheling overheerst” Redactie

27 september 2020

“We zijn sowieso wat ontgoocheld. Als je er zo dichtbij bent...”, zegt Greg Van Avermaet in een eerste reactie na de zilveren medaille van Wout van Aert. “We rijden een goede koers, chapeau aan alle ploegmaats voor dit zware werk. Wout deed wat hij moest doen, er was gewoon één man sterker.” De Belgische ploeg zat vrij snel op kop en leverde een pak werk. Het plan? “Ja. Het was de bedoeling om te controleren en alles te spelen op de laatste klim. Op deze manier had Wout de beste kans.”

Benoot: “Ontgoocheling overheerst”



