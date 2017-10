Van Avermaet blijft leider in UCI WorldTour, Nibali stijgt naar vijfde plaats Bewerkt door GVS

Bron: Belga 0 photo_news Wielrennen De Italiaan Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) is na zijn zege in de Ronde van Lombardije gestegen van de veertiende naar de vijfde plaats op de UCI WorldTour-ranking. Greg Van Avermaet (BMC), die al zeker is van eindwinst, behoudt zijn leidersplaats.

Achter Van Avermaet zijn het nog altijd Chris Froome, Tom Dumoulin en wereldkampioen Peter Sagan die de andere plaatsen in de top vijf bezetten. Philippe Gilbert is na Van Avermaet de eerstvolgende Belg op de elfde plaats.



Er staan in 2017 nog twee races in de WorldTour op het programma: de Ronde van Turkije (10-15/10) en de Ronde van Guangxi (19-24/10).

Individueel

++ 1. (1) Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 3582 punten

2. (2) Chris Froome (GBr) 3452

3. (3) Tom Dumoulin (Ned) 2545

4. (4) Peter Sagan (Slk) 2544

5.(14) Vincenzo Nibali (Ita) 2196

6. (5) Michal Kwiatkowski (Pol) 2171

7. (6) Alejandro Valverde (Spa) 2105

8. (8) Daniel Martin (Ier) 2050

9. (7) Michael Matthews (Aus) 2049

10. (9) Alberto Contador (Spa) 1987

++ 11. (9) Philippe Gilbert (Bel) 1893

29.(25) Jasper Stuyven (Bel) 1120

36.(36) Tim Wellens (Bel) 974

39.(38) Sep Vanmarcke (Bel) 912

40.(39) Oliver Naesen (Bel) 910

50.(49) Dylan Teuns (Bel) 763

69.(68) Jens Keukeleire (Bel) 596

75.(74) Tiesj Benoot (Bel) 538

77.(76) Jan Bakelants (Bel) 515

81.(80) Yves Lampaert (Bel) 471

100.(98) Tom Boonen (Bel) 339

103.(101) Edward Theuns (Bel) 322

111.(109) Thomas De Gendt (Bel) 285

133.(132) Sander Armée (Bel) 172

145.(143) Jens Debusschere (Bel) 154

156.(154) Maxime Monfort (Bel) 139

158.(156) Jelle Vanendert (Bel) 132

161.(159) Serge Pauwels (Bel) 127

191.(189) Dries Devenyns (Bel) 94

192.(190) Nikolas Maes (Bel) 93

205.(202) Loïc Vliegen (Bel) 80

210.(207) Tom Van Asbroeck (Bel) 75

217.(215) Julien Vermote (Bel) 72

221.(220) Laurens De Plus (Bel) 68

225.(308) Ben Hermans (Bel) 65

226.(225) Laurens De Vreese (Bel) 64

235.(234) Jürgen Roelandts (Bel) 60

236.(252) Floris De Tier (Bel) 60

247.(245) Baptiste Planckaert (Bel) 52

255.(254) Bart De Clercq (Bel) 48

263.(261) Jelle Wallays (Bel) 44

272.(270) Tosh Van der Sande (Bel) 41

274.(272) Pieter Serry (Bel) 40

304.(302) Gijs Van Hoecke (Bel) 27

309.(307) Jasper De Buyst (Bel) 25

312.(312) Maarten Wynants (Bel) 24

319.(318) Iljo Keisse (Bel) 23

324.(323) Stijn Vandenbergh (Bel) 22

350.(349) Bert De Backer (Bel) 14

359.(358) Louis Vervaeke (Bel) 12

362.(361) Sean De Bie (Bel) 11

384.(383) Jenthe Biermans (Bel) 6

397.(395) Tim Declercq (Bel) 5

404.(403) Jurgen Van Den Broeck (Bel) 3

415.(414) Frederik Frison (Bel) 1

Ploegen

1. (1) Team Sky (GBr) 13014 punten

++ 2. (2) Quick-Step Floors (BEL) 12508

3. (3) BMC (VSt) 10939

4. (4) Sunweb (Dui) 8491

5. (5) Movistar 7524

13.(12) Lotto Soudal (BEL) 5078