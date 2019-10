Van Avermaet blij met eerste plaats op UCI-ranking voor eendagswedstrijden: “Toont wat voor renner ik ben” LPB

23 oktober 2019

Greg Van Avermaet prijkt helemaal bovenaan het UCI-klassement voor eendagswedstrijden en dat stemt hem tevreden. "Ik ben blij als nummer één te finishen”, zegt Van Avermaet op de website van zijn team CCC. “Het toont wat voor renner ik ben en bewijst dat ik kan meespelen in de meeste eendagskoersen op de kalender. Ik ben gemotiveerd om zo verder te doen in 2020 en hoop enkele van mijn podiumplaatsen om te zetten in overwinningen.”

Van Avermaet bezet de leiderstroon met 2.350 punten. Hij blijft de Noor Alexander Kristoff (2.074) en de Fransman Julian Alaphilippe (1.847) voor. Met Oliver Naesen (achtste met 1.597 punten) staat nog een tweede Belg in de top tien. Van Avermaet won vorige maand voor de tweede keer in zijn carrière de GP van Montréal. Twee dagen eerder werd hij derde in Quebec. De olympisch kampioen stond ook op het podium in onder meer de Clasica San Sebastian (tweede na Remco Evenepoel), de Omloop (tweede na Zdenek Stybar) en E3 BinckBank Classic (derde na Stybar en Wout van Aert).

"Ik heb altijd gezegd dat ik geen renner ben die twintig wedstrijden per jaar wint, maar in elke wedstrijd doe ik wel mee en hopelijk valt er dan iets uit de kast", zegt Van Avermaet. "Dit voorjaar greep ik naast een klassieke zege, wat ontgoochelend was. Maar dat zijn heel lastige koersen om te winnen. Je hebt niet alleen goeie benen nodig, maar alles moet ook wat meezitten. Als ik één van die klassiekers had gewonnen, zou mijn seizoen er helemaal anders uitzien. Daarom was ik zo blij met de zege in Montréal. Nadat ik er enkele keren net naast had gegrepen, bewees ik daar dat ik nog altijd kan winnen."

In de UCI-ranking waarin ook de rittenkoersen meetellen, eindigde Van Avermaet als zesde (en eerste Belg). Dat klassement is voor de Sloveen Primoz Roglic. De renner van Jumbo-Visma won in 2019 onder meer de Vuelta, Tirreno-Adriatico, de Ronde van Romandië en de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en werd derde in de Giro.