Van Avermaet: "BinckBank Tour is voorbij” - Campenaerts: “Zwitser in Antwerpen, plezant!”



Bart Audoore in Nederland

14 augustus 2018

18u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen “Ik denk dat de koers gereden is”, zegt Greg Van Avermaet. De olympische kampioen meent dat de eindwinnaar van de BinckBank Tour nu al bekend is: zijn ploegmaat Stefan Küng.

De Zwitserse hardrijder won vanmiddag met veel overmacht de korte tijdrit (12,7 kilometer) in en om Venray, in Nederlands Limburg. Küng heeft in de stand 14 seconden voorsprong op Victor Campenaerts. De kloof met de (aanvankelijke) favorieten voor eindwinst is al behoorlijk opgelopen: Kragh Andersen (15’’), Matthews (ook 15’’), Terpstra (31’’), Wellens (31’’), Van Avermaet (36’’), Vanmarcke (38’’), Stuyven (41’’), Valgren (42’’), Stybar (1’09’’) en Naesen (1’20’’) volgen op respectabele afstand. “Volgens mij wordt Stefan eindwinnaar”, zegt Van Avermaet. “Op dit parcours gaat hij niks meer verliezen.” (lees onder de foto verder)

Met ‘op dit parcours’ verwijst Van Avermaet naar het feit dat er dit jaar geen Ardennenrit in het etappeschema van de BinckBank Tour zit. De moeilijkste ritten zijn die door de heuvels van Nederlands Limburg (zaterdag) en de Vlaamse Ardennen (zondag). “Dat maakt de mogelijkheden om grote verschillen te maken heel beperkt”, zegt de kopman van BMC. “Zelf had ik een goed gevoel in de tijdrit, daar ben ik blij om, maar ik zou niet weten waar ik nu nog tijd kan nemen op de concurrentie.”

En dus schuift Van Avermaet zijn ploegmaat Küng naar voor. De 24-jarige Zwitser is iets voorzichtiger. “Ik vrees dat Greg geen gelijk heeft: de koers is nog lang niet gereden”, zegt hij. “Mannen als Wellens en Stuyven gaan het niet zomaar opgeven. Lampaert is een sterke renner. Bij Sunweb staan ze met twee kort achter me, bovendien is Matthews rap in de sprint: hij gaat nog bonificatieseconden pakken.” (lees onder de foto verder)

Ervaring

Exact wat Tim Wellens denkt: “Deze BinckBank Tour zal worden beslist in de Gouden Kilometer (een passage van één kilometer in de finale van elke rit waar telkens drie keer bonificaties te rapen zijn, red.). De rit van zondag, met aankomst op de Vesten in Geraardsbergen, is de gevaarlijkste.”

Küng is alvast van plan om tot het uiterste te gaan. “Voor mij is het een voordeel dat er geen Ardennenrit is”, zegt hij. “En het is fijn dat ik op zo’n sterke ploeg kan rekenen. Ik heb ondertussen ook wat ervaring met een leiderstrui. Vorig jaar heb ik die ook even gedragen (ook na winst in de tijdrit, red.) en ik weet nu beter hoe ik ermee moet omgaan. Grote kansen maken je soms bang. Dat is wat er vorig jaar hier met mij gebeurd is — ik was bang toen ik de leider was. Ondertussen heb ik ook de leiderstrui gedragen in de Ronde van Zwitserland. Ik weet nu dat het niks is om bang over te zijn. Het wil gewoon zeggen dat je op dat moment de beste renner in koers bent. Ik heb nu meer zelfvertrouwen. Maar opnieuw: het is nog lang niet gedaan, zoals Greg zegt. Dit is ook een nerveuze koers: je kan vallen of pech hebben, zoals vorig jaar, toen ik op een cruciaal moment lek reed.” (lees onder de foto verder)

Campenaerts: “Zwitser in Antwerpen, plezant!”

“Als je 14 seconden trager bent, heb je niks te vertellen. Dan is de ander gewoon beter.” Europees kampioen tijdrijden Victor Campenaerts moest zich neerleggen bij de nederlaag in rit 2 van de BinckBank Tour. “Ik had op voorhand al rekening gehouden met Küng. Hij is een echte specialist in dit soort korte tijdritten (12,7 kilometer). Ik voelde me zelf ook goed, maar helaas is dit niet echt mijn afstand.”

“Ik ben wel ontgoocheld, ja. Morgen komen we aan in Antwerpen, ik was graag als leider naar mijn stad gereden. Mijn supporters richten speciaal een fandorp op waar je een hapje kan eten en kan proeven van mijn eigen wijn. Het was tof geweest als ik in die groene trui had kunnen passeren. (droog) Maar een Zwitser in Antwerpen, dat zullen de mensen ook wel plezant vinden zeker?”