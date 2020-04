Van Avermaet bereid salaris in te leveren: “We moeten loyaal zijn en achter onze sponsors staan” SVBM

02 april 2020

22u28 0 Wielrennen De coronacrisis treft ook schoenenfabrikant CCC, de sponsor van de gelijknamige ploeg met onder meer Greg Van Avermaet. De Belgische kopman is bereid in te leveren: “We praten er nog over, maar volgens mij zouden de renners ervoor open moeten staan.”

Dariusz Milek, grote baas bij CCC, vertelde in Poolse media dat zijn bedrijf het moeilijk heeft in tijden van corona. De Pool zal in de komende weken knopen moeten doorhakken omtrent de sponsoring van de wielerploeg. Die maatregelen zullen naar eigen zeggen mogelijk pijnlijk, maar noodzakelijk zijn. “De renners koersen momenteel niet en dat zullen ze ook niet meteen weer doen. En dus zullen ze de vooropgestelde marketingdoelstellingen niet halen.”

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin CCC verkeert. “Wanneer je ploeg door een supermarkt gesponsord wordt, zal je wellicht niet moeten inleveren, want die beleven momenteel gouden tijden. Bedrijven als CCC en Giant daarentegen lijden zwaar onder deze crisis”, aldus Van Avermaet.

“Loyaal zijn”

De voormalige winnaar van onder meer Parijs-Roubaix is bereid om een deel van zijn salaris in te leveren. “Ik denk dat dat normaal is in deze tijden. Omdat ik niet kan koersen, oefen ik mijn job niet voor 100% uit. We moeten loyaal zijn en achter onze sponsors staan. Hopelijk kunnen we hier samen sterk uit komen. Het belangrijkste is dat CCC de ploeg verder kan sponsoren wanneer het coronavirus gaan liggen is.”

De oranje brigade is al 20 jaar aanwezig in de wielersport. In 2019 maakte CCC voor het eerst zijn opwachting in de WorldTour, nadat het de licentie van het ter ziele gegane BMC overnam. Naast de ploeg met onder andere Van Avermaet en Matteo Trentin, sponsort de schoenengigant ook een vrouwenploeg en een jongerenteam.