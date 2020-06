Van amfetamines tot zelfs politieachtervolging: voormalig wielrenner Ronny Van Sweevelt op 57-jarige leeftijd overleden NVE

20 juni 2020

12u30

Bron: Gazet van Antwerpen/Het Belang van Limburg 1 Wielrennen Voormalig wielrenner Ronny Van Sweevelt (57) is afgelopen woensdag overleden. Van Sweevelt nam nog deel aan de olympische wegrit in Los Angeles (1984), maar na zijn gloriejaren bij de beloften raakte hij op de dool, met een zware drugsverslaving en zelfs een heuse politieachtervolging tot gevolg.

Ronny Van Sweevelt stond vooral bekend als de jongere broer van Valère. De oudere van de twee broers won onder meer Luik-Bastenaken-Luik in 1968. Ronny wist vooral knappe resultaten te halen bij de beloften: twee keer op rij een podiumplaats in de Omloop, een derde plek in het Circuit de Wallonie. Hij trok zelfs naast Carlo Bomans en Frank Verleyen naar Los Angeles voor de olympische wegrit in 1984. Profrenner werd hij echter niet. Rugproblemen.

Die rugklachten vormden opnieuw een probleem toen Van Sweevelt bij de NMBS in dienst trad. Een vroegtijdig pensioen was het gevolg. Om die helse rugpijn te doen afnemen gebruikte hij amfetamines, ook wel speed genoemd. Het gebruik ervan is geestelijk verslavend en het werkt stimulerend. Het werd ook toegepast als doping in de sportwereld. Het begin van een drugsprobleem dat de rest van zijn leven zou overschaduwen.

Politieachtervolging

31 oktober 2000. Van Sweevelt stond in de file op de snelweg in Wommelgem, en besloot dan maar om in tegengestelde richting via de pechstrook die file te ontlopen. Dat sprong in het oog van de agenten, die meteen in de achtervolging gingen. 22 kilometer lang kregen de autoriteiten geen vat op de spookrijder, die in zijn vlucht bijna 50 auto’s beschadigde. De rijkswachters vuurden zelf kogels af op zijn banden. De schade? Destijds 357.314 frank of omgerekend 8.858 euro.

Nadat ze hem uiteindelijk toch te pakken hadden, bleek hij onder invloed van amfetamines, waarvan hij de ampullen vakkundig uit het raam had gegooid tijdens de achtervolging.

In 2002 kreeg Van Sweevelt door de Hasseltse politierechter een levenslang rijverbod opgelegd voor een zware verkeersovertreding. Uit het deskundige verslag bleek toen dat de ex-coureur paranoïde en psychotische kenmerken vertoonde als gevolg van zijn amfetamineverslaving. Hij werd opnieuw opgenomen in een psychiatrisch centrum.

Afgelopen week ging Van Sweevelt, die ondertussen de kost verdiende als fietshersteller, een avondje op restaurant. De horeca was immers pas terug geopend. Tijdens zijn etentje verslikte hij zich, waarbij hij het bewustzijn verloor door een zuurstoftekort in de hersenen. Hij belandde in coma. Woensdagavond werd de kunstmatige coma stopgezet. Van Sweevelt werd 57 jaar oud.