Van Aerts Italiaanse wonderweek. “Je gaat het doen, jongen!”: bekijk nu de exclusieve docu ‘Wout, waar een wil is’

Wielrennen

Grande, Wout! Winst in de Strade Bianche, triomf in Milaan-Sanremo. Wout van Aert (25) is, samen met dat ander fenomeen genaamd Evenepoel , dé coureur van het moment. HLN en VTM Nieuws zitten dit seizoen in het spoor van Van Aert en zijn ploeg Jumbo-Visma tijdens de klassiekers en de Ronde van Frankrijk. Met een unieke blik achter de schermen als resultaat: “Zo’n koersen winnen met de familie dichtbij, is het mooiste wat er is.” Bekijk nu de eerste aflevering van de nieuwe docureeks ‘Wout, waar een wil is’.