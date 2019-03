Van Aert zou Kuurne vanuit sofa volgen, maar traint daags na Omloop wel 6 uur dankzij leugentje om bestwil DMM

04 maart 2019

06u30 0 Wielrennen Een leugentje om bestwil van Wout van Aert. De renner van Jumbo-Visma had zaterdag nog getweet dat hij Kuurne-Brussel-Kuurne vanuit de sofa zou volgen, maar gisteren bleek dat hij er daags na de Omloop voor een trainingstocht van 178 kilometer op uit trok. Al valt dat wel nog mee in vergelijking met de laatste krachttoer van Thomas De Gendt op stage in Calpe...

Opvallende oproep na de Omloop. Wout van Aert (13de) was bij het dokkeren op de kasseien van de Haaghoek zijn fietscomputer verloren. De drievoudige wereldkampioen in het veld deed daarom op Twitter een oproep om het kleinood terug te vinden. “Ik verloor mijn fiets computer midden op de Haaghoek aan de linkse kant. Een gesigneerd truitje voor de eerlijke vinder!”

Twee uur later was de Pioneer van Van Aert terecht. Een zekere Mathieu Wolff tweette Van Aert toe dat hij de fietscomputer in Kuurne kon afleveren. Het enige probleem was dat onze landgenoot die wedstrijd niet zou rijden. “Ik zit morgen in mijn sofa, maar als je het aan de bus kan afleveren, regel ik het truitje”, klonk het.

Lost my @pioneercyclo device on the Haaghoek cobbles today. Somewhere in the middle of the section on the left side. A signed jersey for the finders keeper!

Fietscomputer verloren op de Haaghoek. In het midden aan de linkse kant. Een gesigneerd truitje voor de eerlijke vinder! pic.twitter.com/CZXOxDepi1 Wout van Aert(@ WoutvanAert) link

Awesome!! I’ll be at my sofa tomorrow 😊 If you can drop it at the @JumboVismaRoad bus then I’ll fix the jersey! https://t.co/ByirGulBCo Wout van Aert(@ WoutvanAert) link

Zo gezegd, zo gedaan. En dus werd de eerlijke vinder beloond door Van Aert en Jumbo-Visma. De gelukkige mocht zijn truitje net voor de start in Kuurne bij de ploegbus komen ophalen. Een mooie geste van Van Aert, al zat die op dat moment niet bepaald in zijn sofa...

De bewering leek achteraf gezien een leugentje om bestwil. Van Aert ging daags na de Omloop immers stevig trainen. De derde uit de Strade Bianche in 2018 pakte op zijn Strava-profiel uit met een trainingsrit van 178 kilometer. Van Aert rijdt dit seizoen het klassieke voorjaar tot en met de Amstel Gold Race en net de wegen van die wedstrijd ging hij gisteren verkennen. Aan de zijde van ploegmaat Pascal Eenkhoorn ging het onder meer over de Fromberg, de Cauberg, de Bemelerberg en de Keutenberg. Stevige kost na een al even stevige seizoensopener in de Omloop.

De eerlijke vinder wordt beloond👏 pic.twitter.com/dfBF6Zxanl Tony Arts(@ tonyarts1956) link

De Gendt rondt mini-Vuelta af met training van 264 km

Al verbleek dat bij de data die Thomas De Gendt deelde. In deze periode van het jaar maken niet alleen de klassieke wegwielrenners indruk op Strava. Zo postte De Gendt gisteren zijn laatste trainingsrit van zijn stage in Calpe. De aanvaller van Lotto-Soudal bereidde zich er de voorbij dagen aan de zijde van ploegmaat Tosh Van der Sande voor op Parijs-Nice. Het resultaat mag meer dan gezien worden: De Gendt legde de voorbije 28 dagen maar liefst 2.904 kilometer op de fiets af. Een kleine Ronde van Spanje als het ware. Als kers op de taart volgde gisteren een indrukwekkende slottraining van 264 kilometer. We weten wie in de gaten te houden in de Koers naar de Zon.

My last 28 days of training. @ParisNice can begin. I’m ready. pic.twitter.com/6zFnW2RVBf Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link