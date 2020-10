Van Aert: “Zie dit niet als opwarming voor Ronde” - Van der Poel: “Een solo? Na de Kemmel nog te lang tot finish” Redactie

11 oktober 2020

10u25 0 Gent-Wevelgem Wout van Aert versus Mathieu van der Poel. Een duel waar elke wielerliefhebber naar uitkijkt. “Of mijn honger al gestild is? (lacht) Ik heb nog wel zin in een dessert”, zegt Van Aert voor de start van Gent-Wevelgem. Maar ook Van der Poel heeft trek. “Een grote zege zou uiteraard welgekomen zijn.”

Strade Bianche, Milaan-Sanremo, twee ritzeges in de Tour, BK tijdrijden... Is Wouts honger eindelijk gestild? “Ik heb al goed gegeten, maar heb wel nog zin in een dessert. De twee koersen die nu nog komen zijn uiteraard super belangrijk. Dat Gent-Wevelgem normaal een trapje lager staat dan de Ronde van Vlaanderen is veranderd door de situatie. Ik ga er vol voor en zie dit niet als een opwarming voor de Ronde. Ik voelde me prima op training, dus ik ga er uiteraard het beste van maken.”

Van der Poel: “Een solo lijkt me moeilijk”

“Normaal reed ik gisteren de Amstel Gold Race en zat ik vandaag in de zetel. Het is aanpassen. Maar we moeten gewoon blij zijn dat we vandaag kunnen koersen”, zegt Mathieu van der Poel voor de start in Ieper. Tijd om echt te oogsten in deze Vlaamse klassieker? “Een grote zege zou uiteraard welgekomen zijn, maar ik heb niet het gevoel dat ik mijn seizoen moet goedmaken. Een solo? Lijkt me moeilijk. Na de Kemmelberg is het nog lang tot de meet. Dan moet je veruit de sterkste zijn. Ik denk dat er eerder een select groepje na de Kemmel zag wegrijden.”

