Van Aert wint Milaan-Sanremo na machtig duel op de Via Roma met Alaphilippe

08 augustus 2020

18u23 178 Wielrennen Wout van Aert (25) blijft de wereld verbazen. Onze landgenoot heeft als topfavoriet Milaan-Sanremo gewonnen. Van Aert was op de Via Roma titelverdediger Julian Alaphilippe te snel af in een spurt met twee. Het is de eerste Belgische zege sinds de overwinning van Andrei Tchmil in 1999.

Italiaanse primavera in de hoogzomer bij meer dan 30 graden, dat hadden we nog niet gezien. Je kunt het zo gek niet bedenken of 2020 heeft het in petto. De 111de uitgave van Milaan-Sanremo beloofde sowieso een atypische editie te worden. Nieuwe datum, nieuw parcours en daarbovenop dus de loden hitte.

En toch. Naar aloude traditie bleef Milaan-Sanremo ook dit jaar weer de koers van het eeuwige wachten. Uren aan een stuk geduld oefenen, dat terwijl een gebruikelijke ontsnapping met wat minder bekende Italianen de dienst mocht uitmaken. Een atypische editie met een typisch koersverloop.

De Niella Belbo en de Colle di Nava zorgden als plaatsvervangers voor de Turchino nooit voor extra spanning. Onderweg nam het peloton wel afscheid van Trentin. De Italiaan van CCC gaf op nadat hij in het decor belandde. Ondertussen onderstreepte Tim Declercq nog maar eens zijn waarde voor Deceuninck-Quick.Step.

Met de Ligurische kust in zicht kon de wedstrijd helemaal beginnen. Ewan en Gaviria hingen snel aan het rekkertje op de Cipressa. Trek-Segafredo probeerde de koers hard te maken, maar ver draagden de aanvalspogingen niet. Zoals altijd was het te doen op de Poggio, de Poggio di Sanremo.

Daar was het wachten op een bom van Alaphilippe. De Fransman counterde een poging van Nibali. Eén renner was in staat om de titelverdediger te volgen: Wout van Aert. De winnaar van de Strade Bianche moest even lossen, maar in de afdaling van de Poggio kwam het weer samen.

In de straten van Sanremo gingen de twee samen voor de zege. Een groepje met alle favorieten kwam dichtbij, maar door de sterke kopbeurten van Van Aert bleven hij en Alaphilippe buiten schot. Bij het aansnijden van de slotkilometer begon de Fransman dan toch te pokeren.

Van Aert had geen andere keuze dan de sprint op kop te beginnen. Alles of niets. Met stevige halen bleef de drievoudige wereldkampioen Alaphilippe voor. De titelverdediger kwam ernaast, maar er niet over. Met een ultieme jump op de meet haalde Van Aert zijn slag binnen. Andrei Tchmil kent na 21 jaar zijn opvolger.

Wout van Aert, dames en heren.

VIDEO: Wout van Aert sprint naar de zege op de Via Roma



Uitslag 111de Milaan-Sanremo:

1. Wout van Aert

2. Julian Alaphilippe

3. Michael Matthews

4. Peter Sagan

5. Giacomo Nizzolo

6. Dion Smith

7. Alex Aranburu

8. Greg Van Avermaet

9. Philippe Gilbert

10. Matej Mohoric

