Van Aert wil niet mee overstappen naar Roompot-Crelan: "Ze hebben té veel met mij geleurd. Het is genoeg geweest"

31 augustus 2018

06u33 7 Wielrennen Veranda's Willems-Crelan en Roompot-Nederlandse Loterij smelten op 1 januari samen tot Roompot-Crelan, een procontinentaal team met Wout van Aert voor één jaar als uithangbord. Tenminste, zo denkt teammanager Nick Nuyens. Maar dat is zonder de wereldkampioen veldrijden gerekend. "De maat is vol", klinkt het bij Van Aert. "Amper te geloven dat een werknemer in de 21ste eeuw zo gebruikt kan worden."

Hashtag 'sabbatjaar'. Zo beëindigde Wout van Aert (23) dinsdagavond een tweet waarin hij zijn mening uitte over de nakende samensmelting van zijn Sniper Cycling Team met het Nederlandse Roompot. Natuurlijk zal Van Aert in 2019 zijn fiets niet op stal laten, maar wie hem kent, weet dat de Kempenaar nadenkt over de woordkeuze op zijn Twitterpagina. Gisternamiddag, tijdens zijn terugreis vanuit stageoord Livigno naar huis, nam Van Aert ruim de tijd om een en ander te verduidelijken.

"Een sabbatjaar is iets te ver gezocht", geeft hij toe. "Maar zonder blozen, ik heb het de voorbije twee weken in Italië niet gemakkelijk gehad." De telefoon in de wagen staat op speaker. Vrouwlief Sarah springt bij. "Niet gemakkelijk? Hij voelt zich een wrak. Ze hebben hem mentaal gekraakt. Maar Wout is te stoer om dat toe te geven." Een diepe zucht weerklinkt. Maandenlang had de buitenwereld het over een vertroebelde relatie tussen teammanager Nick Nuyens en zijn kopman. Vandaag blijkt dat de frustratie veel dieper zit.

