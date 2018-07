Van Aert weet waar zijn toekomst ligt: drievoudig wereldkampioen veldrijden is rond met Nederlandse Jumbo-ploeg DNR/JDK/TLB

21 juli 2018

08u34

Bron: Eigen berichtgeving 18 Wielrennen Wout van Aert zal vanaf januari 2020 de kleuren van de Nederlandse Jumbo-ploeg verdedigen. De drievoudige wereldkampioen veldrijden heeft een overeenkomst bereikt met de Nederlandse WorldTour-ploeg voor een contract tot en met 2022. Als de medische tests geen roet in het eten gooien, zet de 23-jarige Antwerpenaar zijn krabbel.

De Nederlandse Lotto besliste eerder dit jaar dat het uit de LottoNL-Jumbo-ploeg zal stappen. Een domper voor het team, maar de gewonnen strijd om de diensten van Wout van Aert is een welgekomen opsteker. Van Aert, die grote sier maakte tijdens het klassieke voorjaar met onder meer een derde plaats in de Strade Bianche, kon rekenen op flink wat interesse. Van Quick.Step Floors over Bahrein-Merida tot zelfs Team Sky: allemaal stonden ze in de rij voor Van Aerts handtekening. Maar onze landgenoot kiest dus voor een avontuur bij de Jumbo-ploeg, waar zijn huidige trainer Marc Lamberts op de loonlijst staat. Die samenwerking blijft dus intact.

Van Aert heeft bij zijn huidige ploeg Verandas Willems-Crelan nog een verbintenis voor volgend jaar en lijkt die dus ook te respecteren. 'WvA' maakte er nooit een geheim van dat hij op termijn de stap wilde zetten naar de WorldTour. Mogelijk krijgt Van Aert Laurens De Plus als ploegmaat bij het Nederlands team. De gesprekken tussen de 22-jarige Oost-Vlaming van Quick.Step Floors en de ploeg verlopen heel goed, maar rond is de deal nog niet.