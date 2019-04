Van Aert voelt geen druk: "Ben veel rustiger dan vorig jaar" XC

05 april 2019

18u21

Bron: Belga 0 Wielrennen In alle lijstjes met topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen staat de naam van Wout van Aert te pronken. De 24-jarige Kempenaar start zondag met het statuut van absolute kopman binnen Jumbo-Visma aan zijn tweede Ronde van Vlaanderen. In 2018 was het allemaal nieuw voor de oud-wereldkampioen veldrijden. Nu liggen de verwachtingen heel hoog. Wout van Aert wordt geacht te presteren en een mooi resultaat te behalen.

"Ik moet niet beginnen zeggen dat alleen winnen telt", stak Van Aert van wal, twee dagen voor de wedstrijd. "Ik ga wel voor een goed resultaat en ik wil elk jaar meer en meer progressie maken. Ik werd vorig jaar negende in mijn eerste Ronde van Vlaanderen. Toen zat echt wel alles mee. Afwachten hoe het zondag zal lopen."

"Ik heb nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn in mijn tweede deelname aan de Ronde van Vlaanderen. Ik ben alvast een pak rustiger dan vorig jaar. Toen was ik heel zenuwachtig. Het was allemaal nieuw voor mij. Nu weet ik al wat me te wachten staat. Ik voel geen extra druk, ook al noemt men mij bij de topfavorieten voor winst."

Van Aert toonde vorige zondag op de Kemmelberg tijdens Gent-Wevelgem alvast in topvorm te zijn. "Maar Gent-Wevelgem is de Ronde van Vlaanderen niet", counterde de drievoudig wereldkampioen veldrijden. "In die laatste koers steken een pak lastige hellingen. Ik heb de ambitie om zondag mee de koers te maken. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Maar ik weet ook wel dat je tijdens de Ronde steevast goed met je krachten moet omspringen. Dat was één van mijn eerste lessen. Vorig jaar startte ik in Antwerpen om te genieten, nu wil ik in Oudenaarde resultaat halen."

Sportdirecteur Verhoeven zet hoog in op Van Aert: “Willen zo hoog mogelijk eindigen”

Nico Verhoeven, sportdirecteur van Jumbo-Visma, start zondag met twee troeven in ‘Vlaanderens Mooiste’. Hoofdtroef is natuurlijk Wout van Aert. Daar net onder komt Nederlander Mike Teunissen te staan. Verhoeven hoopt dat zijn team in volle finale nog enkele mannetjes rond dit duo kan plaatsen, zodat ze beiden in optimale omstandigheden naar de finish in Oudenaarde kunnen rijden.

“De Ronde van Vlaanderen is en blijft een zeer belangrijke koers”, opende Verhoeven. “Maarten Wynants is hierin onze wegkapitein. Met dertien deelnames is hij ook de meest ervaren man binnen Jumbo-Visma. Wynants moet die andere Belg, Wout van Aert, advies en raad geven in de rush naar Oudenaarde. Mike Teunissen is naast Wout onze andere beschermde renner. De rest van de ploeg - Maarten Wynants, Amund Jansen, Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn en Danny van Poppel - rijdt in dienst van dit tweetal.”

Van Aert is nieuw binnen de ploeg maar start toch meteen als absolute kopman in de Ronde van Vlaanderen. “Niemand had wellicht verwacht dat Wout van Aert zo snel een bepalende rol zou opeisen en zo sterk voor de dag zou komen in de voorjaarskoersen”, legde Verhoeven uit. “De status van Wout is meteen de hoogte ingegaan. We verkenden deze week de Ronde van Vlaanderen niet meer. Een deel van het team was immers woensdag aan de slag in Dwars door Vlaanderen. Bovendien kent iedereen onderhand wel de wegen van ‘Vlaanderens Mooiste’. Mijn renners zullen niet voor verrassingen komen te staan wat betreft het parcours. In Gent-Wevelgem hebben we een sterke groepsprestatie neergezet. Wij namen van ver het initiatief en braken de koers helemaal open. Misschien doen we dat zondag nog wel eens over. Het hangt allemaal van het koersverloop af. Je kan het parcours van Gent-Wevelgem niet vergelijken met dat van de Ronde van Vlaanderen, onze ambitie is evenwel dezelfde. Zo hoog mogelijk eindigen.”

Wegkapitein Wynants: “Hebben met Wout een potentiële winnaar in onze rangen”

De 36-jarige Maarten Wynants begint zondag aan zijn dertiende Ronde van Vlaanderen. Hij is de wegkapitein binnen het geheel van Jumbo-Visma en moet de troepen rondom Van Aert aansturen en leiden tussen Antwerpen en Oudenaarde.

“We starten met de ploeg opnieuw met een potentiële winnaar binnen onze rangen”, stak Wynants van wal. “Voorheen hadden we Sep Vanmarcke, nu is dat Wout van Aert. De opdracht die ik krijg, is dezelfde. Werken, werken en nog eens werken voor de kopman.”

“Ik begin zondag aan mijn dertiende Ronde van Vlaanderen. Dat is niet mis. Ik krijg wellicht daarom de rol van wegkapitein toegeschoven. Ik moet de minder ervaren renners wegwijs maken in het kluwen van kasseien, bochten en korte hellingen. Naast Wout van Aert heeft de ploegleiding Mike Teunissen gezet. Aan ons om die twee met zo weinig mogelijk verlies aan krachten af te zetten in volle finale.”