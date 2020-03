Van Aert trekt na dubbele opdoffer naar Gerona: “Het zijn niet de leukste dagen, maar ik hou er de moraal in” PDD/GVS

06 maart 2020

06 maart 2020

"Het zijn niet de leukste dagen, maar ik ben blij dat Jumbo-Visma de situatie niet blind aanpakt." Wout van Aert ziet door het coronavirus niet enkel de Italiaanse koersen, maar ook Parijs-Nice aan zich voorbijgaan. Dus vertrekt hij morgen op trainingsstage naar Gerona. "Want het grote doel blijft om tegen de E3 top te zijn. Ik hou er de moraal in."

Uiteraard vindt Van Aert het spijtig dat de Italiaanse koersen in het water vallen. “Vooral met de Strade Bianche zat ik in mijn hoofd”, vertelt hij telefonisch aan onze redactie - rechtstreeks contact met derden wil Jumbo-Visma liever vermijden. “De vorige twee edities reed ik er goed, ook nu had ik er mijn zinnen op gezet. De afgelasting van de Strade was dus een serieuze tegenvaller, maar snel kon ik die teleurstelling omzetten naar een nieuw doel: Parijs-Nice. Samen met Mike (Teunissen, red.) en Amund (Grondahl Jansen, red.) ging ik toegevoegd worden aan de selectie. Dat zag ik volledig zitten, maar dat ons team de beslissing nam om niet deel te nemen, is een nieuwe opdoffer. Als renner heb je een plan in je hoofd en wil je zoveel mogelijk koersen rijden. Het zijn dus niet de leukste dagen. Het is moeilijk.”

Van het virus heb ik geen schrik, maar ik heb geen zin om in Frankrijk vast te zitten Wout van Aert

Toch heeft Van Aert begrip voor de beslissing van zijn bazen. “Zelf ben ik te weinig op de hoogte van de gevaren, ik ben enkel bezig met de koers an sich, maar ik ben wel blij dat de ploeg deze situatie niet blind aanpakt. Er was de vrees om in quarantaine verzeild te geraken en ergens in isolatie zitten zou ons programma nog meer hypothekeren. Dus alle begrip dat Jumbo-Visma zo inzit met onze gezondheid. Want van het virus heb ik geen schrik, maar ik heb geen zin om in Frankrijk vast te zitten.”

“Geen plan A, geen plan B, plan C dan maar?”, postte Van Aert op Twitter. Maar wat is Plan C? “Eigenlijk durf ik niet veel plannen meer te maken”, lacht hij. Wat wel zeker is: morgen stapt Van Aert het vliegtuig op naar het Spaanse Gerona om daar te gaan trainen. “En nadien zal ik in gesprek gaan met de ploeg om te checken welke eendagskoersen ik aan mijn programma kan toevoegen. Ik denk aan de Ronde van Drenthe, Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic. Nu is het zaak om een goeie kalender uit te werken, al is een nieuwe planning nog wat voorbarig. Maar tegen de E3 op topniveau zijn, blijft het grote doel. Ik blijf er dus de moraal inhouden.”

Plan A ❌ Plan B ❌ Plan C ? 🤷🏼‍♂️

I want to thank my team for this brave decision. Health and family comes first! https://t.co/a7nurrcyNX Wout van Aert(@ WoutvanAert) link