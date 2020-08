Van Aert: “Topfavoriet of niet, ik start hier sowieso met veel ambities” Redactie

08 augustus 2020

Na zijn nummer in de Strade Bianche is Wout van Aert vandaag de grote favoriet voor Milaan-Sanremo. Maakt hij het waar? “Dat is een goeie vraag”, zegt WVA zelf. “Het is mooi om in zo’n koers als topfavoriet te starten. Ik zie het als een voordeel. Druk is er altijd. Topfavoriet of niet, ik had sowieso met veel ambities gestart. Ik hoop dezelfde benen te hebben als afgelopen week. Dan moet ik iets kunnen doen.”

Mis op VTM en HLN.be geen seconde van de 111de Primavera!

Toon dat jij de grootste wielerkenner bent en schrijf je nog in voor de Gouden Klassiekers.

