Van Aert: "Stel je voor dat ik nergens de finish haal"

Nico Dick op Mallorca

17 februari 2018

04u30 1 Wielrennen Het gaat goed met Wout van Aert (23). De ­wereldkampioen cyclocross heeft zijn regenboogtrui ingeruild voor dat helblauwe teamshirt, zijn Feltfiets heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe Stevens. Op Mallorca maakt hij de bruuske switch van veldrijder naar weg­renner. "En dat lukt ­prima", vertelt hij ontspannen. "De keuzes (lees: planning) die ik de voorbije winter ­gemaakt heb, draaien tot dusver goed uit. Het ­allerbelangrijkste: ik voel me mentaal fris."

Wout van Aerts uitvalsbasis voor zijn vierde stage van deze winter oogt op het eerste gezicht sober. Een rij­woning met een lange, kale gevel in een van de vele – weliswaar pittoreske – smalle straatjes van Sineu. Geen vensters, tenzij een verdieping hoger. Maar zodra je het gebouw betreedt, kan je niet anders dan je mening bijstellen. Een paar trapjes op en je komt in de wel zeer ruime woonkamer ­terecht. Ook de binnentuin – inclusief zwembad – is best imposant. "Mooi, hé", glundert Van Aert tijdens een korte rondleiding.

Hoe ben je hier in godsnaam terechtgekomen?

"Ik heb goed nagedacht vooraleer ik mijn winterplanning samenstelde. Ik wist dat de voorbije week een moeilijke kon worden: de trainingen hervatten na het crossseizoen is niet evident. De Vlaamse koude ontvluchten, leek me een logische eerste stap. En aangezien ik van afwisseling hou, vond ik het na ­Italië, het Spaanse vasteland en Griekenland opnieuw tijd voor Mallorca."

