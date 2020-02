Van Aert start toch in Omloop en anticipeert zo op mogelijke afgelasting Italiaanse koersen

26 februari 2020

10u58 12 Wielrennen Wout van Aert maakt dan toch deel uit van de selectie van Team Jumbo-Visma voor de Omloop. Aanvankelijk zou hij het Vlaamse openingsweekend laten schieten, maar de ploeg wil anticiperen op een mogelijke afgelasting van de Italiaanse klassiekers.

Van Aert kwam oorspronkelijk niet aan de start in de Omloop. “Team Jumbo-Visma anticipeert met zijn deelname op een eventuele annulering van andere koersen op zijn programma. Voorkomen wordt zo dat zijn seizoensstart noodgedwongen pas over een maand zou zijn”, luidt het bij de Nederlandse ploeg. Van Aert, die zich de voorbije tijd voorbereidde op stage in Tenerife, zou aanvankelijk zijn seizoensdebuut maken in Strade Bianche op 7 maart en daarna Milaan-Sanremo (21 maart) rijden. Door het coronavirus dreigen die klassiekers in Italië afgelast te worden.

“Dat er in Italië al zaken werden geannuleerd, is alom geweten”, licht Ard Bierens, de perswoordvoerder van Jumbo-Visma, verder toe. “Wij staan in nauw contact met de sportbonden en overheden. Op basis van onze eigen inschattingen en alle info in ogenschouw nemend houden wij er rekening mee dat er in Italië koersen geschrapt zullen worden. Dat zou op Wouts programma een nefaste werking hebben, maar via deelname aan de Omloop wordt dat nu opgevangen.”

Van Aert wordt zaterdag vergezeld door Amund Jansen, Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn, Maarten Wynants en Bert-Jan Lindeman.

