Van Aert spurt alleen minder snel dan Démare en Ewan in Turijn: “Het had nog beter gekund” - Lampaert breek sleutelbeen

05 augustus 2020

21u11 14 Wielrennen Arnaud Démare heeft de 101ste editie van Milaan-Turijn gewonnen. De Fransman sprintte in de generale repetitie voor Milaan-Sanremo sneller dan Caleb Ewan en Wout van Aert. De finale werd opgeschrikt door een stevige val van Yves Lampaert. Onze landgenoot liep daarbij een sleutelbeenbreuk op.

Er waren eens vijf Italianen en een Belg samen op weg naar Turijn. Veel beter vallen de eerste koersuren van deze Milaan-Turijn niet samen te vatten. Gijs Van Hoecke vierde zijn aangekondigde transfer van CCC naar AG2R met een dagje in de ontsnapping. Het peloton liet onze landgenoot graag begaan.

Een flink hertekende 101ste Milaan-Turijn overigens. De klimklassieker van de voorbije jaren werd in functie van de kalender grondig aangepast. Als generale repetitie voor Milaan-Sanremo tekenden vooral sprinter-punchers present voor de overwegend vlakke wedstrijd. Een massaspurt stond in de sterren geschreven.

Met Bennett, Ewan, Sagan, Gaviria en Démare deden de sprintersploegen alles om aan het voorgeschreven scenario te beantwoorden. Van de zes minuten voorsprong voor Van Hoecke en co mochten we stelselmatig één minuutje aftrekken. Op goed tien kilometer van de streep mochten de sprinttreintjes helemaal op de rails.

Daarbij een van de wagonnetjes die sputterde. Yves Lampaert miskeek zich op een vluchtheuvel en belandde stevig op zijn schouder. De reactie was er een zoals we die kennen bij renners die hun sleutelbeen breken. Arm onder de pijnlijke schouder. Iets later op de avond kwam het verdict: linkersleutelbeenbreuk.

Stoppen deed de koers uiteraard niet. Groupama-FDJ en Bora zetten de lijnen uit voor Démare en Sagan. De Slovaak begon van ver, maar werd overruled door de Fransman. Met machtige halen snelde Démare naar de streep. Ewan eindigde als tweede, Wout van Aert gooide zich naar een derde plaats.

Van Aert: “Het had nog beter gekund”



