Van Aert revalideert bij Maesschalck BA

11 september 2019

06u37 0

Back on track. Wout van Aert (24) laat weten dat hij opnieuw op het goede spoor zit. De Kempenaar is volop bezig met zijn revalidatie bij 'Move to Cure', de praktijk van de bekende kinesist Lieven Maesschalck in Antwerpen. Van Aert kreeg begin deze week groen licht van de dokter om te beginnen met de tweede fase van zijn herstel. De voorbije weken was het zoals elke 'gewone' zieke revalideren na de operatie aan zijn heup/bovenbeen, nu is hij begonnen met sportoefeningen die van hem weer een topatleet moeten maken. En daar heeft hij duidelijk zin in: 'Let's do this', pompt hij zichzelf moed in op de sociale media.