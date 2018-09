Van Aert reageert: "Hebben zich de laatste dagen feiten voorgedaan die samenwerking onmogelijk maakten" MDB

18 september 2018

14u25

Wielrennen Wout van Aert heeft een eerste keer gereageerd na zijn contractbreuk bij Sniper Cycling. In zijn column voor Wielerflits vraagt de drievoudige wereldkampioen veldrijden voor begrip.

"Er hebben zich de laatste dagen feiten voorgedaan die iedere samenwerking met de ploeg onmogelijk maakten", vertelde Wout van Aert aan Wielerflits. "Jammer genoeg kan en mag ik op dit moment niets extra vertellen, wegens het delicate aspect van de zaak." De veldrijder vertelde dat alle communicatie nu zal verlopen via Walter Van Steenbrugge, zijn advocaat. "De werkgever stapelde de tekortkomingen op en afgelopen weekend was er een zeer ernstige, feitelijke gebeurtenis die de emmer heeft doen overlopen", wist Van Steenbrugge al te vertellen aan VTM Nieuws.

Ik hoop op begrip van jullie wat betreft de vaagheid rond mijn contractverbreking, maar nood breekt wet Wout van Aert aan Wielerflits

Van Aert zal dus een tijdje solo moeten gaan. "Ik heb op dit moment dus geen team", bevestigde de renner. "Ik stap het vliegtuig naar de Verenigde Staten op in grote onwetendheid wat het praktische aspect van de zaak betreft. Vervelend, maar het is niet anders: dat lossen we de komende dagen wel op." Van Aert zet straks voet op Amerikaanse bodem waar op zondag 23 september de wereldbekerwedstrijd van Waterloo gereden zal worden. Een week later staat de wereldbekermanche van Iowa op het programma. "Hoe mijn regenboogtrui er zal uitzien, is ook voor mij voorlopig een raadsel. Nogmaals, ik hoop op begrip van jullie wat betreft de vaagheid rond mijn contractverbreking, maar nood breekt wet", besloot Van Aert.