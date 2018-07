Van Aert praat voor het eerst over zijn uitgeklaarde toekomst: "Moest dit doen om ooit Ronde en Roubaix te kunnen winnen"



Joeri De Knop

31 juli 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Wout van Aert (23) heeft zijn contracten rond. Voor het leven met Sarah, tijdelijk met zijn huidige team, toekomstig met Jumbo. Dus kan de focus vanaf ­morgen, in de Ronde van Denemarken, weer op koers. "Wie de koers kent, ­begrijpt mijn keuze."

De muizenissen zijn eindelijk uit je hoofd.

"Ja. Blij dat ik er uit ben. En dat ik me weer volledig op de koers kan richten, ook al ben ik mijn focus nooit kwijtgespeeld. Ik heb mijn beslissing kenbaar gemaakt aan mijn huidige ploeg. Dat was natuurlijk niet zo leuk, omdat ze bij Veranda’s Willems-Crelan de moeite deden om me aan boord te houden. Maar wie een beetje thuis is in de wielersport, begrijpt mijn keuze wel."

