Van Aert pakt eindzege in Ronde van Denemarken, Merlier wint slotrit Redactie

05 augustus 2018

16u25

Bron: Belga 0 Wielrennen Wout van Aert (Veranda's Willems-Crelan) is eindwinnaar geworden van de Ronde van Denemarken (2.BC). De slotetappe werd een prooi van zijn ploegmaat Tim Merlier.

Merlier liet in een massaspurt de Duitser Max Kanter (Sunweb) en de Australiër Shane Archbold (Aqua Blue) achter zich. Milan Menten (Sport Vlaanderen-Baloise) werd vijfde, Christophe Noppe (Sport Vlaanderen-Baloise) tiende.

In het eindklassement heeft Van Aert 32 seconden voorsprong op de Deen Rasmus Quaade (BHS-Almeborg) en 36 op een andere Deen, Lasse Hansen (Aqua Blue). Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen-Baloise) is de tweede Belg in de top tien van het eindklassement op 1'23".