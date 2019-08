Van Aert over toekomst: “Mijn doel is om in het voorjaar weer mijn niveau te halen” Redactie

20 augustus 2019

Hoe ziet Wout van Aert zijn toekomst? “Ik hoop deze winter enkele crossen te rijden, al is het maar als voorbereiding op het voorjaar. Daar hoop ik toch stiekem op. De grote moeilijkheid is dat crossen meer belasting vraagt dan wielrennen. Mijn doel is om in het voorjaar weer mijn niveau te halen. En liefst nog een beetje beter.”