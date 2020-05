Van Aert over nieuwe kalender: “Roubaix zo laat op het seizoen kan een écht modderbad worden” JDK/DMM

05 mei 2020

18u30 0 Wielrennen Wout van Aert (25) is blij met de nieuwe wielerkalender van de UCI. Hij is bovendien op maat van de ritwinnaar uit de Tour van vorig jaar. “Voor mij is het een heel goeie kalender.”



Veel verrassingen zitten er niet in de nieuwe wielerkalender voor Wout van Aert. De verschillende data liggen volgens de renner van Jumbo-Visma in de lijn der verwachtingen. Onze landgenoot hoopt vooral dat de kalender volledig kan worden afgewerkt. “Als dat waarheid wordt, dan gaan we allemaal heel blij zijn, denk ik. Onvoorziene omstandigheden vragen onvoorziene maatregelen. Ze hebben er met deze nieuwe kalender goed op ingespeeld”, aldus Van Aert.

“We zitten nu al lang genoeg thuis zonder doel of wedstrijd. Ik denk dus niet dat er iemand tegenop zal kijken dat er veel wedstrijden kort op elkaar komen. Er zullen veel renners willen koersen, het is dan ook goed dat er een twee- of driedubbel programma wordt gereden. Elke ploeg heeft toch tussen de 25 en de 30 renners”, vertelt Van Aert.

De nieuwe kalender kan hem trouwens bekoren. Van Aert is normaal zeker van een plaats in de Tour-selectie van Jumbo-Visma, daarnaast is hij ook de vooruitgeschoven man voor de klassiekers. “Dat er overlap is met de Tour is geen probleem. De Italiaanse klassiekers voor de Tour vormen een ideale opstap, de andere klassiekers komen erna. Ik denk dat het voor mij een heel goeie kalender is.”

Ik denk dat het voor wegrenners die al jaren hetzelfde stramien aanhouden moeilijk kan zijn om nog eind oktober grote koersen te rijden. Wout van Aert

Natte Roubaix

Van Aert ziet ook voordelen. “Het omgaan met slecht weer speelt misschien in mijn voordeel, net zoals de periode. Ik denk dat het voor wegrenners die al jaren hetzelfde stramien aanhouden moeilijk kan zijn om nog eind oktober grote koersen te rijden. Maar het boezemt ook wel een beetje angst in. Roubaix zo laat op het seizoen kan een écht modderbad worden. We vragen al jaren om een natte Roubaix, maar ik denk dat er daar velen niet zo goed hebben bij nagedacht, want dan wordt het wel tricky.”

De nieuwe datum van Parijs-Roubaix op 25 oktober schurkt heel fel aan tegen het eerste hoogtepunt van het veldritseizoen. Hoe ziet Van Aert die nieuwe combinatie tegemoet? “Van het een in het andere stappen, lijkt me gewaagd. Als je Roubaix hebt gehad, ben je al drie volle maanden intensief aan het koersen. Na het veldritseizoen ga je dan weer snel over in het volgende wegseizoen. Daar moet nog eens goed over nagedacht worden.”



