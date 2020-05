Van Aert over hoe zware val in Tour hem nu nog parten speelt: “Zal er de rest van mijn carrière mee bezig zijn” MXG/ODBS

24 mei 2020

15u41

“Niet echt spek voor mijn bek”, was de eerste reactie van Wout van Aert nadat hij samen met zijn ploeg Jumbo-Visma virtueel Alpe d’Huez had beklommen. Van Aert focust zich dan ook op Monumenten als de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober en Parijs-Roubaix de week erna, waarin hij start met de ambitie om te winnen. En na de Helleklassieker maakt Van Aert de switch naar het veld. De Koppenbergcross kan zijn eerste wedstrijd worden op 31 oktober. Een zwaar najaar dus de Kempenaar, die zegt dat zijn zware val van tien maanden geleden in de Tour nog altijd extra zorgen nodig heeft. “Ik zal er voor elke training en koers extra mee bezig zijn. Die heup zal altijd wel sneller ‘vastzitten’ en om extra massage vragen. De rest van mijn carrière zal ik iets meer moeten werken op die spieren van dat rechterbeen.”

