Van Aert over eerste keer vader, z'n Nederlands kantje en welke klassieker hij verkiest: "Roubaix iets specialer dan de Ronde"

16 juli 2020

13u26

Bron: Bureau Sport 0 Wielrennen Als Wout van Aert (25) kan kiezen tussen de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaux, wint hij het liefst de Helleklassieker. Dat vertelt onze landgenoot in een interview met het Nederlandse Bureau Sport. Verder ging het ook over zijn rol in de Tour, zijn Nederlands kantje en het nakende vaderschap. “Mathieu als naam? (lacht) Dat zou wat fout aanvoelen.”

Wout van Aert leeft op een wolk toe naar de herstart van het wielerseizoen. Vorige week maakte hij en vrouw Sarah bekend dat ze een eerste kindje verwachten. “We weten het sinds begin mei”, vertelt Van Aert in een interview met het Nederlandse Bureau Sport. “In het begin kan er nog iets fout gaan, dus ben je best wat voorzichtig met zo’n nieuws. Maar nu kunnen we nog meer genieten. Hoe groot de kans is dat ik een eventueel zoontje Mathieu zal noemen? (lacht) Vrij klein. Om niet te zeggen onbestaande. Ik heb niets tegen de naam, maar het zou toch wat fout aanvoelen.”

Mathieu van der Poel komt uiteraard ook aan bod wanneer het gaat over de Klassiekers. En hoe Van Aert winst in Parijs-Roubaix zou verkiezen boven een triomf in de Ronde van Vlaanderen. “Ik vind Roubaix nog net iets specialer, al komt de Ronde er uiteraard vlak na. Maar Roubaix is uniek. Het is vlak, en toch ga je helemaal naar de kloten door over die kasseien te bonken. Mijn lichaamsbouw past er ook beter bij.” Maar dan zal de renner van Jumbo-Visma met Van der Poel wel een flinke concurrent hebben. (lacht) “Ik wil jullie Nederlandse pret heel graag bederven.”

Ik zie de uitdaging helemaal zitten om in een dienende rol met zo’n sterke ploeg naar de Tour te gaan. En in bepaalde etappes zal ik nog wel steeds de vrijheid krijgen Wout van Aert

Van Aert wil zich ook - na zijn ritzege vorig jaar - opnieuw tonen in de Tour. Maar zijn er in een ploeg met Dumoulin, Roglic en Kruijswijk wel genoeg kansen voor onze landgenoot? “Ik ben niet bang om in dienst te rijden. Van in het begin waren er duidelijke afspraken en ik zie de uitdaging helemaal zitten om in een dienende rol met zo’n sterke ploeg naar de Tour te gaan. Ik heb vorig jaar ontdekt dat ik ervan kan genieten om de ploeg te helpen. En in bepaalde etappes zal ik nog wel steeds de vrijheid krijgen. Je weet nooit wat er gebeurt als ik me ergens kan tussen gooien.”

Rond de pot

Van Aert gaf ook aan zich goed te voelen bij Jumbo-Visma. Niet toevallig een Nederlands team. “Het klopt dat ik hou van de Nederlandse manier van communiceren. Mijn vader komt uit een Nederlandse familie, dus ik heb wat Nederlandse roots. In België houden we ervan om rond de pot te draaien en zijn we wat conservatief - af en toe. In deze ploeg zijn we dat niet, proberen we telkens beter te worden en kan ook alles gezegd worden. Als ik met iets zit, dan kan ik dat zeggen zonder dat het aanstootgevend hoeft te zijn. Dat is een fijn gevoel.”

Tot slot ging het ook over het WK veldrijden in Oostende, eind januari. Mét Van Aert. “Dat zit al in mijn hoofd gepland. Het is een spectaculair parcours en een WK cross in België is een héél groot feest. Daar wil je gewoon bij zijn”, besluit Van Aert.

Het volledige interview:

