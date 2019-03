Van Aert: “Natuurlijk heb ik aan winnen gedacht” TLB

29 maart 2019

18u09

Bron: Sporza 0 Wielrennen Wout van Aert (24) maakte ook in de E3 BinckBank Classic indruk. De drievoudige wereldkampioen in het veld moest enkel in Zdenek Stybar zijn meerdere erkennen. “Natuurlijk heb ik aan winnen gedacht, maar ook tweede worden is heel mooi voor mij”, reageerde ‘WvA’ bij Sporza.

“Mijn gevoel na de koers? Tweede worden in de E3 is voor mij toch wel heel mooi. Zeker omdat dit toch één van de moeilijkste koersen van allemaal is”, opende Van Aert nadat hij tweede werd in de sprint van een groepje van vijf. De kopman van Jumbo-Visma moest zijn meerdere erkennen in Stybar, maar bleef wel onder anderen Greg Van Avermaet voor. “Natuurlijk heb ik er wel aan winnen gedacht. Je begint niet aan zo’n sprint om tweede te worden. Maar ik besefte wel dat Stybar twintig kilometer in het wiel had kunnen zitten. Na zo’n lange koers is de sprint echter altijd speciaal. Ik verwachtte in de finale nog een aanval van Stybar, die kon ik ook counteren, maar in de sprint was hij te sterk.”

Dat er ook de komende koersen rekening zal moeten worden gehouden met Van Aert, is inmiddels wel duidelijk. “Hopelijk kan ik me in koersen als de Ronde ook tonen. Maar we mogen niet vergeten dat ik toch met minder ervaring aan de start sta dan mannen als Greg. Wat komt, dat komt. We zien wel wat het de komende wedstrijden wordt.”