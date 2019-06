Van Aert na fenomenale winst tegen de klok: “Straf hé? Ik heb mezelf verbaasd” GVS

12 juni 2019

22u58

Bron: Belga en eigen berichtgeving 0 Dauphiné Zijn eerste WorldTour-zege pakte Wout van Aert met een fenomenaal tijdritnummer in de Dauphiné. “Straf hé? Dit had ik zelf ook niet verwacht en al zeker niet dat ik mijn eerste zege op dit niveau zou pakken in een tijdrit”, reageerde Van Aert na zijn bravourestuk.

“Dit is een grote overwinning. Ik kan het niet geloven, ik heb mijzelf verbaasd”, sprak de renner van Jumbo-Visma na de rit. “De voorbije maanden heb wel hard gewerkt aan mijn tijdrit en onderweg voelde ik me heel goed, maar dan nog. Ik verras hier mezelf. Dit is WorldTour-niveau, tegen al die grote namen.”

“Het was wel een tijdrit die me goed lag. Dat merkte ik al bij de verkenning. Veel rechte stukken en na de klim was het vol bergaf richting de streep. Ik ben vol doorgegaan. Ik stak ook wel wat op van Tony Martin op de Sierra Nevada en ik heb al vaker goede tijdritten gereden, maar nog nooit op dit niveau. Nu zit ik in een ploeg met het beste materiaal, we hebben aerotesten gedaan, alles is superprofessioneel en het resultaat is er gewoon meteen. Het is niet dankzij één iemand dat ik win, het is de kennis van de hele ploeg die bijdraagt aan deze zege.”

Bonus

“Geweldig dat ik in de Dauphiné win. Dit wordt niet voor niets de voorbereidingskoers op de Tour genoemd. Het niveau ligt hier echt heel hoog, het hoogste niveau dat er is en ik ben heel blij dat ik dit mag afstrepen: een zege op WorldTour-niveau. Eerder deze week was ik al heel blij met die derde en tweede plaats. Ook met mijn ereplaatsen in het voorjaar was ik super tevreden. Koersen op de weg is toch nog iets anders dan cyclocross en ik ben heel trots op mijn voorjaar. Dat ik na al die ereplaatsen hier een rit win, is gewoon extra, bonus.”

Van Aert is ook leider in het puntenklassement. “Dat is een trui die ik wel wil verdedigen, daar ga ik voor. Leider in het jongerenklassement blijven zal moeilijker worden, met de echte bergen die er aankomen in het weekend. Ik weeg 78 kilogram, dat is tien kilogram meer dan al die klimgeiten.”

Tweede tijdritzege

Tien tijdritten, twee zeges. Van Aert maakte niet voor het eerst het zegegebaar na een race tegen de klok. Drie jaar geleden nam hij in de proloog van de Ronde van België de maat van specialist Tony Martin. Voorts enkele ereplaatsen op het palmares, zo eindigde hij op het BK in 2017 op een zesde plek.

2013: Ronde van België - 15 km - 83ste op 2:02

2014: Ster ZLM Toer - 7,2 km - 32ste op 0:14

2015: Ronde van België - 6,9 km - 16de op 0:23

2016: Ronde van België - 6,0 km - 1ste

2016: Ster ZLM Toer - 6,4 km - 9de op 0:08

2017: Ronde van België - 13,4 km - 3de op 0:14

2017: BK - 38,1 km - 6de op 1:31

2017: BinckBank Tour - 9,0 km - 14de op 0:21

2018: PostNord Danmark Rundt - 19,1 km - 2de op 0:08