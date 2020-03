Van Aert last trainingspauze in en helpt vrouw Sarah in het huishouden: "Wout vraagt continu: ‘Waar staat dit,

waar vind ik dat?’” Joeri De Knop

20 maart 2020

05u00 0 Wielrennen Wout van Aert (25) raakt even geen fiets meer aan. In perspectiefloze coronatijden is de huisman in hem ontwaakt. Tot grote vreugde van vrouwlief Sarah. “Plots zoekt en vindt hij zijn weg in het huis dat we nu al een jaar bewonen. Best grappig.”

“Ook al was wielrennen het laatste van mijn zorgen de voorbije week, toch wil ik jullie graag een update geven van mijn huidige situatie als coureur. Op ­basis van de afgelasting van alle wedstrijden tot eind april door de Internationale Wielrenunie (UCI) heb ik besloten om een korte trainingsbreak in te lassen. Het maakt me veel meer relaxed, omdat we nu op z’n minst een soort van planning kunnen opstellen.”

De Instagram-post van Wout van Aert liet gisteren niets aan de verbeelding over. Koers is in zijn én Sarahs leef­wereld even bijzaak geworden. “Omdat ik voel dat de onzekerheid van de voorbije ­weken en het aanhoudende ‘risico’ op besmetting me veel energie hebben gekost”, klonk het eerlijk en openhartig.

Mentale bevrijding

“Hij zag de bui uiteraard al wel hangen. Maar zolang er geen officiële bevestiging kwam van al die annulaties, trainde Wout gewoon door”, legt Sarah uit. “Perfect begrijpelijk. Coureurs zijn bezig met hun job. En dat is koersen. Bij Wout komt er dan nog eens bij dat hij na zijn zware val en blessure vorig jaar in de Tour enorm veel moeite heeft gedaan en keihard heeft gewerkt om precies op tijd opnieuw te kunnen aanknopen met zijn vertrouwde niveau. In die zin is het sneu, dat alles zo plots stopt. Maar anderzijds leeft het besef dat wielrennen nu even ondergeschikt is aan wat de ­wereld overkomt. De volksgezondheid staat op het spel. Het heeft hem een heel bewuste keuze laten maken. Eén die hem mentaal bevrijdt.” Van Aert: “Ik wil vanaf volgende week met opgeladen batterijen weer opbouwen richting mei (?) en de komende zomerperiode.”

Van Aert kwam meteen met een alternatief. “Tot dan zal ik Sarah helpen met het schoonmaken van het huis en andere klusjes.” Maar verbaasde zich daar in één en dezelfde adem over. “Did I ­really say this, heb ik dit echt gezegd?”, voegde hij er lachend aan toe. De belofte wordt alleszins op gejuich onthaald door zijn allerliefste. “Echt leuk”, vindt Sarah. “En da’s een teneur die ik bij meerdere rennersvrouwen waarneem.” Stonden gisteren alvast op de werkagenda: “het reinigen van het ­terras met de hogedrukspuit. En het wassen van de auto. Met die laatste trek ik anders standaard richting carwash. Omdat ons schema doorgaans bomvol zit. En er gewoon geen tijd en ruimte is voor dat soort dingen.”

Extra aandacht voor Lio

Of hoe corona mensen verenigt. En het leven herleidt tot de essentie der dingen. “De hele situatie brengt zoveel ­negativiteit met zich mee, dat je het ­positieve ervan moet proberen vast te grijpen”, stuurt Sarah een prachtige boodschap de wereld in. Plots doet het ook dingen ontdekken. Of herontdekken. Met best grappige situaties tot gevolg. “‘Waar staat dit, waar vind ik dat?’, vraagt Wout constant. (lacht) Hij zoekt en vindt zijn weg in het huis dat we nu al een jaar bewonen. En als we bij dit prille lenteweer met ons hondje gaan wandelen — we komen hier geen mens tegen in de bosrijke omgeving — valt het hem op dat Lio veel gehoorzamer is dan anders. Logisch. We besteden gewoon meer aandacht aan dat beestje. Iets wat ze in dank lijkt te aanvaarden.”

Op die manier duwen Sarah en Wout de coronacrisis af en toe wat van zich af.

“’s Morgens bij het ontbijt pikken we de laatste updates mee via het radionieuws. Voor de rest van de dag proberen we het dan een beetje los te laten. We zitten heus niet bovenop alle pushberichten. Kwestie van er ons niet constant in op te jagen.”

Maar vergis u vooral niet: ze blijven zich bewust van de ernst van de situatie. “Wat er nu écht toe doet, is ieders gezondheid. Samen moeten we dit virus overwinnen”, aldus Van Aert. “Iedereen moet daar zijn/haar verantwoordelijkheid in nemen. Zo voorzichtig mogelijk zijn en goed zorgen voor elkaar en al wie ons dierbaar is”, zegt Sarah. “Alleen zo kunnen we dit oplossen. Vergeleken met de situatie in Italië en Spanje komen we verhoudingsgewijs misschien goed weg. Toch zal het ook hier nog even duren voor alles weer normaal verloopt. Langer dan we met z’n allen hebben gedacht.”