Van Aert koos na val in Tour voor mentale begeleiding: “Blijkbaar is het toch wel een trauma”

27 oktober 2019

Wout van Aert beklaagt zich zijn rechtszaak tegen Nick Nuyens niet. Dat vertelde hij in 'De Zondag'. "Ik weet niet hoe justitie helemaal werkt, maar op zich is het voor mij al voorbij." Verder bekende Van Aert ook dat hij zich mentaal laat begeleiden na zijn val in de Tour.

1,1 miljoen euro. Dat is het bedrag dat Nick Nuyens en zijn zakenpartner Chris Compagnie bij Sniper Cycling vragen als schadeloosstelling voor de contractbreuk van Wout van Aert bij hun ploeg vorig jaar. De drievoudige wereldkampioen veldrijden stapte toen onder het voorwendsel van een dringende reden op. Twaalf maanden later moet de arbeidsrechtbank in Mechelen beslissen of die opstapreden gegrond was.

“Die bedragen waren voor mij ook even schrikken”, vertelt Van Aert in een interview met ‘De Zondag’. “Als je dat op tafel moet leggen, moet je meteen je huis verkopen, een paar zelfs. Ik heb dat bedrag in al die jaren ook nooit verdiend en ik ben ook niet akkoord hoe de tegenpartij dat heeft berekend. Ik verwacht niet dat ik ooit zo’n bedrag zal moeten betalen, gesteld dat ik al ongelijk krijg voor de rechtbank, maar daar ga ik niet van uit”, aldus Van Aert.

De zitting vond vorige week plaats, de uitspraak is voorzien op 26 november. In tussentijd is het afwachten voor Van Aert. Al heeft hij wel een punt kunnen maken. “Mijn advocaat wou aantonen dat ik niet voor het geld naar Jumbo ben gegaan (Van Aert kon bij een contractverlenging bij Sniper véél meer verdienen, red.) en dat konden we zo bewijzen. Alleen is het jammer dat ik alles bloot moet leggen en Nick niet. Ik koers er nu niet meer en ik voel me goed bij Jumbo-Visma. Dat is wat ik wil onthouden.”

Mentale begeleiding

Verder herhaalde Van Aert nog eens zijn voornemen om rond de kerstperiode weer in het veld te duiken. De renner van Jumbo-Visma hoopt op die manier nog een aanvaardbaar niveau te halen voor het WK. “Al weet ik niet of dat realistisch is op dit moment. Ik had nooit gedacht dat het zo lang zou duren, maar de blessure viel ernstiger uit dan aanvankelijk gedacht”, vertelt Van Aert.

Ondertussen blijft onze landgenoot wel stevig werken aan zijn terugkeer en dat gaat gepaard met flink wat krachtsessies bij Move To Cure in Antwerpen bij Lieven Maesschalck. Naast fysieke begeleiding laat Van Aert zich ook mentaal bijstaan. “Ik heb lang gedacht dat dat niet nodig was, maar ik had dat beter al wat vroeger gedaan.

“Ik merkte dat ik als ik naar de koersen keek angstig werd als ze snel door een bocht gingen. Ik ging ervan uit dat ik geen problemen zou hebben na die val, maar blijkbaar is dat toch een trauma. Ik wil niet met angst op de fiets kruipen als ik met de koerstrainingen begin.”