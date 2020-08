Van Aert kijkt na knappe spurt in Turijn al uit naar Milaan - Sanremo: “Er mag hier nog wat bij” MCA/ODBS

05 augustus 2020

22u39

Bron: VTM Nieuws 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wielrennen Wout van Aert beleeft een prinsheerlijke herstart van het wielerseizoen in Italië. Zaterdag machtig solerend naar topwinst in de Strade Bianche, vandaag duellerend met de allerbeste spurters in Milaan-Turijn. Goed voor een knappe derde plaats. En, doelend op Milaan-Sanremo van zaterdag: “Er mag nog wat bij.”

Van Aert heeft het bij VTM Nieuws over een vlotte overgang van het klimmen naar het spurten. “Het plan was om me niet leeg te rijden en gelukkig werd het een redelijk makkelijke koers in het peloton. Zo kon ik mijn spurt testen. Die verliep niet ideaal. Timo (Roosen, nvdr) moest mijn laatste man worden maar hij kreeg te vroeg al te veel werk te verrichten. En Amund (Jansen, nvdr) werd opgehouden door een valpartij. In de laatste bocht heb ik ervoor gekozen om de jump niet te wagen, waardoor ik met iets te veel achterstand op Démare begon. Die meters kon ik niet meer goedmaken. Het kon dus misschien nog beter. Maar klagen doe ik zeker niet.”

Lees ook. Van Aert spurt alleen minder snel dan Démare en Ewan in Turijn - Lampaert breekt sleutelbeen

Meer over Amund

Démare

Démare

Ewan

Italië

Milaan

Milaan-Turijn

Roosen