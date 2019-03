Van Aert keert terug naar de plek waar het vorig jaar écht begon: "Herkende mezelf niet in de winter" Bart Audoore

09 maart 2019

09u00 0 Wielrennen Je hebt Wout van Aert de crosser en je hebt Wout van Aert de wegcoureur. Exact een jaar geleden leerde de internationale wielerfan die laatste kennen op de grindwegen van de Strade Bianche. Van Aert (24) werd bij zijn debuut meteen derde. Een wereld ging voor hem open. Wist u dat er reuzencols in Toscane liggen?

We zijn terug op de plek waar het vorig jaar echt voor jou begon. Wat maakt dat los bij je?

"We hebben net het parcours verkend - ik moest toch heel vaak terugdenken aan vorig jaar. Wat me vooral opviel, is dat de finale wel lastig is, maar wat vorig jaar supersteile bergen leken, blijkt nu maar vals plat. (grijnst) Echt waar. Goed dat ik die verkenning gedaan heb, anders had ik best schrik gehad voor de finale straks."

Hoe kan dat nu?

"Ik had toen een hongerklop, ik was compleet leeg. Daardoor leek het nog zoveel zwaarder."

Voel je vandaag nog trots?

"Ik weet nog goed hoe ik me voelde bij de start. De week ervoor was ik ook goed in de Omloop, maar ik durfde toen niks doen in de finale. Daarom had ik me voorgenomen om in de Strade zeker iets te proberen. Zo is die vroege aanval met Bardet ontstaan."

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN