Van Aert is vrijdag een getrouwd man, maar denkt aan wielertoekomst: "Ik wil zo snel mogelijk knopen doorhakken"

26 juni 2018

22u56 0 Wielrennen Nog drie dagen en Wout van Aert is een getrouwd man. Op vrijdag 29 juni stapt de wereldkampioen veldrijden in het huwelijksbootje met Sarah De Bie. ‘Telefacts Zomer’ bracht een openhartig portret van Wout en Sarah. Met de koers als uit g angspunt.

Trouwen, bouwen en tussendoor nog de combinatie veldrijden-wegwielrennen. Het gaat hard voor Wout van Aert. De renner van Veranda's Willems-Crelan stapt vrijdag in het huwelijksbootje. "Het gaat niet alleen in de koers snel, maar ook in andere dingen. Het is een beetje een rode draad in mijn carrière. Sarah in ik zijn nu zes jaar samen, op dit moment zijn we ook ons eigen huis aan het bouwen."

"Op huwelijksreis gaan we niet echt. Enfin, na de trouw gaan we gewoon niet op reis. Het idee was om na Roubaix een huwelijksreis op voorhand te doen, maar dat is door omstandigheden niet doorgegaan. Maar ja, zo zit het leven helaas in elkaar. Enkele weken terug zijn we wel naar Zuid-Afrika getrokken, dat was wel mooi."

"Ik denk nog veel aan Michael, ik heb nog iets recht te zetten voor hem in Roubaix"

Van Aert staat in de VTM-reportage graag stil bij zijn overleden ploegmakker Michael Goolaerts. "Ik denk nog veel aan hem, ja. Ik word er ook vaak aan herinnerd, maar dat is niet verkeerd. Ik beluister vaak liedjes die me aan hem doen denken. Zo hou ik hem toch nog in gedachten. Het is erg om te zeggen, maar je beseft pas hoe vaak je met iemand optrekt als die persoon er niet meer is. Zijn overlijden is hard aangekomen. Ik wist niet dat je zo close met ploegmaten kon zijn. Ik wil zeker naar Roubaix gaan om daar nog iets recht te zetten voor Michael."

Ik denk nog veel aan Michael, zijn overlijden is een enorme klap geweest.

Over zijn veldritcarrière: "Ik wil het duel met Mathieu beter aangaan"

De motivatie na een uitstekend voorjaar is er niet minder op geworden bij Van Aert. "De combinatie met het veldrijden ging eigenlijk beter dan gedacht. Daarom ben ik nu ook hard aan het werk om mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op het veldritseizoen. "Ik wil het duel met Mathieu weer aangaan. Ik wil geen tweede winter zoveel afzien in de wereldkampioenentrui."

Over zijn toekomst: "Ik wil zo snel mogelijk knopen doorhakken"

Of die toekomst bij Veranda's Willems-Crelan ligt is nog maar de vraag. Van Aert zou onder meer een bod op zak hebben van Bahrein-Merida. "Ik ben daar wel hard mee bezig. Ik wil op korte termijn daar nieuws over hebben. Dat zeg ik ook tegen de betrokkenen. Ik wil zo snel mogelijk knopen doorhakken. Mijn volgende contract is er eentje voor twee of drie jaar en dan ben ik toch op een leeftijd gekomen waarin ik stappen wil zetten in mijn carrière."

De vereiste is dat mijn huidige ploeg sterker wordt met het oog op het voorjaar. Anders moet ik andere oplossingen zoeken.

"De vereiste is dat mijn huidige ploeg sterker wordt met het oog op het voorjaar. Anders moet ik andere oplossingen zoeken. Ze hebben nog even de tijd, maar ik moet 'hard' zijn en naar mijn eigen carrière kijken. Dat is misschien het voordeel dat ik heb door al op jonge leeftijd in het wereldje beland te zijn. Mij maken ze geen blaasjes meer wijs. Ik wil 'kortelings' nieuws hebben over mijn toekomst."

Het laatste woord is voor de verloofde...

En de trouw? "Het voelt wel beangstigend", zegt verloofde Sarah De Bie. "Maar we zijn er klaar voor. Ik kijk ernaar uit om mevrouw Van Aert te worden. Ik heb altijd liever gehad dat Wout zou blijven crossen, maar dit voorjaar merkte ik dat wegkoersen ook plezant kunnen zijn. En de grote angst voor valpartijen is ook een beetje weg. Ik heb intussen wel al gezien dat Wout met een fiets kan rijden", sluit ze met een kwinkslag af.