Van Aert is niet te stuiten! Winnaar van Strade en Sanremo slaat dubbelslag in openingsrit Dauphiné

12 augustus 2020

16u20 32 Wielrennen Wout van Aert is niet te stoppen. De renner van Jumbo-Visma won met een machtige sprint de openingsrit van de Dauphiné. Na de Strade Bianche en Milaan-Sanremo is het al z’n derde grote overwinning in minder dan twee weken. Daryl Impey moest vrede nemen met de tweede plaats, Egan Bernal bevestigde z’n status als beste renner bij Team Ineos en werd derde. Van Aert is uiteraard de eerste leider.

De Dauphiné duurt dit jaar uitzonderlijk slechts vijf dagen, maar het zijn dan ook vijf lastige dagen. Elke etappe eindigt op een aankomst boven. De openingsrit was met zeven beklimmingen in die zin een goede opwarmer voor wat nog komt. Met een sterrenensemble van deze orde aan de start moet de Dauphiné wel een spetterend kijkstuk worden. Onder andere Roglic, Bernal, Froome, Thomas, Quintana, Buchmann en Dumoulin leggen hier de laatste hand aan hun voorbereiding op de Tour.

Vijf gezanten kozen al vroeg het ruime sop. Onder hen twee Belgen: Quinten Hermans en Brent Van Moer. Ook Niccolo Bonifazio, Michael Schär en Tom Jelte-Slagter schoven mee. Sprinter Bonifazio verraste door als eerste boven te komen op de lastigste hindernis van de dag - de Col du Béal -, maar de Italiaan moest even later afhaken. De renner van Total Direct Energie zou uiteindelijk opgeven met rugpijn.

Quinten Hermans leek zo goed op weg naar de eerste bollentrui in deze Dauphiné, maar in de afzink van de Côte de Courreau liep het mis. Hermans en Van Moer gingen tegen de grond en staakten de strijd. Hermans werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek, maar hield geen breuken over aan de val.

Toen Slagter op de Côte de Saint-Héand de benen leeg voelde lopen, moest Schär het alleen zien te rooien. Hij kreeg even het gezelschap van Quentin Pacher, maar ook die bleef niet recht. Remi Cavagna en Soren Kragh Andersen reden dan maar naar de Zwitser toe. Cavagna was niet tevreden over de samenwerking met Andersen en ging solo, maar hij kon niet uit de greep van het peloton blijven.

Jumbo-Visma nam het heft helemaal in handen in de finale. Roglic en Dumoulin counterden uitvalspogingen van respectievelijk Uran en Benoot. Een vrij omvangrijke groep dook de laatste kilometer in.

In de sprint was er geen kruid gewassen tegen Wout van Aert. De winnaar van de Strade Bianche en Milaan-Sanremo knalde machtig naar de zege én de eerste leiderstrui. Vorig jaar stond de Dauphiné in het teken van Van Aerts internationale doorbraak. Hij brak er toen de ban met winst in zowel de tijdrit als in een massasprint en was vijf dagen lang de beste jongere en mocht naar huis met de puntentrui.

Van Aert: “Grote teamprestatie”

Van Aert was uiteraard een tevreden man in het flashinterview. “Ik had hele goede benen”, stak hij van wal. “Ik kwam nochtans moe uit het hotel, maar het team heeft me perfect geholpen. Op 15 kilometer van het einde zag ik die gele trein voor me en dat gaf enorm veel motivatie. Als je ziet wie er allemaal voor mij heeft gewerkt, dan is dit een grote teamprestatie. We blijven het momentum behouden.”

Met de leiderstrui in de Dauphiné vinkt Van Aert weer een vakje af op zijn bucket list. “Die gele trui betekent heel veel voor me, dit is nog maar eens een nieuw doel dat ik heb bereikt. Geel in de Dauphiné is een beetje zoals geel in de Tour de France, al is dat misschien iets voor de toekomst. Morgen ga ik genieten en ga ik op mijn beurt mijn team zo goed mogelijk proberen te helpen.”

