Van Aert: “Ik werd drie jaar geleden verliefd op de Strade. Dit is geweldig” GVS

01 augustus 2020

Wat een krachttoer van Wout van Aert in de Strade Bianche. “Na twee keer een derde plek op rij zakte ik met vertrouwen af”, vertelt de triomfator in een eerste reactie. “Het was een lange dag. Het was afzien. De hitte was enorm, dus focuste ik op hydratatie en koel blijven. Op het einde bleek dat ik nog energie over had.”

En dus viel Wout zelf aan, op de laatste grindstrook. “Er zat niemand in de kopgroep waar ik schrik van hoefde te hebben. En aanval is de beste verdediging. Dat bewezen voorgaande edities al. Ik begon met een kleine voorsprong aan de slothelling, het was echt een gevecht man tegen man. Maar het lukte.”

Zijn mooiste zege ooit? “De Tour-overwinning was al geweldig, maar ik werd drie jaar geleden verliefd op de Strade. Het was mijn doel om hier minstens één keer te winnen. Nu is dat gelukt. Ik ben enorm gelukkig.”