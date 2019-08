Van Aert hoopt enkele crossen te kunnen rijden: “Al is het maar als voorbereiding op het voorjaar” Redactie

20 augustus 2019

17u43 7 Wielrennen Wout van Aert (24) hoopt komende winter toch enkele cyclocrossen te kunnen rijden. “Al is het maar als voorbereiding op het voorjaar op de weg”, zegt de renner van Jumbo-Visma.

Iets meer dan een maand geleden kwam er abrupt een einde aan de straffe eerste Tour van Wout van Aert. De drievoudig wereldkampioen in het veld kwam tijdens de individuele tijdrit in Pau in aanraking met een nadarhek, met een val en diepe vleeswonde in zijn bovenbeen tot gevolg. Van Aert revalideert nog steeds, maar richt de blik wel al vooruit.

De grote moeilijkheid is dat crossen meer belasting vraagt van mijn heup en van alle spieren die geraakt zijn dan het wegwielrennen Wout van Aert

“Het gaat eigenlijk wel goed. De laatste weken ben ik opnieuw beginnen stappen en ik hoop dat ik mijn krukken snel aan de kant kan laten staan”, zegt Van Aert, die zijn fiets begint te missen. “Ik had eerst wat vakantie gepland en aanvankelijk kon ik ook helemaal niets. Maar nu begint de verveling wel stilaan toe te slaan. Voorlopig blijft het bij stappen en andere beweeglijkheidsoefeningen in het water. We zijn net verhuisd en hebben er een zwembad liggen. Dat is wel handig.”

“Toen de dokters zeiden dat het helemaal goed zal komen, kwam het positieve gevoel snel terug”, zegt Van Aert. “Ik hoop nog altijd wel dat ik deze winter nog een paar crossen kan rijden, al is het maar als voorbereiding op het voorjaar. De grote moeilijkheid is dat crossen meer belasting vraagt van mijn heup en van alle spieren die geraakt zijn dan het wegwielrennen. Mijn doel is dus om in het voorjaar opnieuw mijn niveau opnieuw te halen en misschien zelfs nog wat beter te zijn.”