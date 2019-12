Van Aert herbeleeft gruwelijke val in Tour de France: “Het gevoel dat ik levend aan het verbranden was” KD/GVS

02 december 2019

06u01 8 Wielrennen In het Eén-programma ‘Het Huis’ herbekeek Wout van Aert de akelige beelden van zijn valpartij in de Tour de France van afgelopen zomer. De verschrikkelijke pijn kon hij nog zo bovenhalen. “Het leek of ik levend aan het verbranden was.”

Met de nakende comeback op 27 december zit de ellenlange revalidatie van Wout van Aert er bijna op. In het Eén-programma ‘Het Huis’ komt de drievoudige wereldkampioen uit het veld terug op zijn horrorcrash in de Ronde van Frankrijk. Nota bene op dag 13 in de Tour, toen zijn vrouw en familie aanwezig waren en ‘s ochtends zelfs nog naar bedevaartsoord Lourdes trokken.

Er zijn beelden met een dashcam van in de ploegauto waarop je een stuk spier ziet verdwijnen, eruitspringen Wout van Aert

“We hebben beelden die met een dashcam gemaakt zijn van in de ploegauto waarop je een stuk spier ziet verdwijnen, eruitspringen eigenlijk”, vertelt Van Aert terwijl hij met de volle aandacht zijn val herbekijkt. “Ik bleef hangen in de haak aan het dranghek. Dat kun je perfect aan mijn verwonding zien. Het gat dat in mijn spier zit, is echt van een mes dat er doorgegaan is. Ik had zoiets nog nooit gezien. Het duurde in mijn beleving superlang voor de dokters en ambulances er waren. Maar ik lag op bloedheet asfalt en het was precies of ik levend aan het verbranden was. Dat gevoel kan ik nog perfect bovenhalen. Het duurde gevoelsmatig echt een eeuwigheid.”

Programmamaker Goens: “Je zag wanhoop”

Programmamaker Eric Goens getuigde voor onze camera hoe een opname in de sportkamer verliep. De revaliderende sportman raakte niet op het zadel. “Je zag een soort wanhoop in hem”, aldus Eric. Uiteindelijk lukt het Wout om op het zadel te kruipen, zij het op een onorthodoxe manier. Na enkele seconden moet hij door de pijn ook weer van de fiets komen. “Het doet nu eigenlijk nog meer pijn.”

De uitzending van ‘Het Huis’ is morgen te zien op ÉÉN om 20u40.