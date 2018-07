Van Aert heeft topteams voor het uitkiezen: zes opties, ook Sky meldt zich JDK/DNR

Quick.Step Floors polste eens. Een paar Franse teams zoemen wat om hem heen. Maar echt concrete opties op een nieuwe, gouden toekomst? Zo heeft Wout van Aert (23) er op dit moment zes. Allemaal van dezelfde financiële grootorde. Meest opvallende naam: Team Sky. Een overzicht.

Veranda's Willems-Crelan

Een verlengd verblijf bij zijn huidige ploeg? Blijft mogelijk, ondanks de vertroebelde relatie met teammanager Nick Nuyens. Die werkt, op uitdrukkelijk verzoek van Van Aert, aan de uitbouw van een sterkere kern met ruimer budget. Van Aert dient zijn lopende contract (tot eind 2019) in principe uit. Een vervroegde overstap naar zijn nieuwe team in september 2019, met het oog op het crossseizoen, is wel een optie.

Lotto-Soudal

Het Belgische WorldTourteam was een van de eerste ploegen die openlijk zijn liefde voor Van Aert verklaarde. Logisch, want Van Aert is een ideaal - Belgisch - uithangbord en Lotto-Soudal kan naast Tiesj Benoot sowieso nog een kopman voor het Vlaamse voorjaar gebruiken. Crelan, sponsor van Van Aerts huidig team, zou eventueel mee de overstap naar de ploeg van CEO Paul De Geyter kunnen maken. En Van Aert vindt bij Lotto ook zijn persoonlijke verzorger Wesley Theunis terug.

Trek-Segafredo

Ook het team van Luca Guercilena toonde al vrij snel interesse in het talent van Van Aert. Met Katie Compton, absolute topper bij de dames, beschikt Trek overigens al over een bestaande crossstructuur. De Amerikaanse fietsfabrikant zou die wat graag aangevuld zien met de drievoudige wereldkampioen bij de mannen. Op de weg kan Van Aert een tandem vormen met landgenoot en vriend Jasper Stuyven. Extra troef: Van Aert werkt al samen met Bontrager, dochterbedrijf van Trek.

Bahrain-Merida

Eind maart al toonde het team uit het Midden-Oosten grote interesse. "Bedoeling is om, naast de rondekern rond Nibali, een sterke ploeg voor de voorjaarsklassiekers uit te bouwen", aldus ploegleider Rik Verbrugghe toen. Een officieel bod volgde niet veel later. "We willen hem absoluut aan boord hijsen", zegt teammanager Brent Copeland. "Maar wel op een faire manier. We respecteren zijn lopende contract."

LottoNL-Jumbo

De doorsijpelende berichten lopen uit elkaar. Binnen de Tourkaravaan circuleert het gerucht over een bestaande mondelinge overeenkomst voor liefst vier jaar. De ploeg zelf nuanceert. "Wout past binnen ons profiel. Maar dan enkel als wegrenner. In de veldrijder Van Aert zijn we absoluut niet geïnteresseerd", stelt ploegleider Merijn Zeeman duidelijk. Van Aerts management ontkent formeel dat de deal rond is.

Team Sky

Jawel, ook het meest prestigieuze WorldTourteam hengelt naar de diensten van de wereldkampioen veldrijden. Sky heeft dan wel een immens sterke kern voor het rondewerk, in de Vlaamse klassiekers kunnen ze nog wel een topper gebruiken. De interesse was er na het voorjaar al, maar is de voorbije weken steeds concreter geworden. Teammanager Brailsford heeft er overigens niets op tegen om Van Aert langer te zien crossen: fietsleverancier Pinarello heeft ook een veldritfiets in zijn gamma.