Van Aert heeft er zin in: “Ik heb goed geslapen en ben goed gerecupereerd”

27 september 2020

Schenkt Wout van Aert ons land straks een gouden medaille in de wegrit? “Ik voel me goed, heb goed geslapen en voel me gerecupereerd van de tijdrit”, zegt de Belgische kopman voor de start. “Ik heb er zeker zin in. Het is een zwaar parcours: twee lastige klimmen en veel smalle wegen. Het wordt zaak om vooraan te koersen. Tot de finale wordt het vooral een afvallingskoers. Op het einde zullen er nog weinigen iets over hebben om het verschil te maken. Hopelijk ben ik daar bij.”

