Van Aert: “Had ik maar meer lef gehad…” - Boonen: "Wout heeft zichzelf tekortgedaan" Had Wout van Aert nog beter kunnen doen bij klassiek debuut? Bart Audoore

24 februari 2018

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Michael Valgren (26) was de verrassing van de dag, maar net zo goed had die Wout van Aert (23) geheten. De wereldkampioen veldrijden ging met de toppers mee over de Muur. “Als ik het podium zie, denk ik: dit had ik ook gekund.”

Moest hij nu blij zijn of ontgoocheld na zijn debuut in het Vlaamse voorjaar? Natuurlijk was Wout van Aert tevreden met zijn prestatie. “Dit had niemand verwacht”, zei hij. “Ook ik niet. Wonder boven wonder kon ik met de toppers mee over de Muur. Ervoor was ik op een slecht moment lekgereden, vlak voor de laatste passage op de Haaghoek, maar voor de rest voelde ik me de hele koers goed. De omstandigheden zaten wel mee: door de tegenwind bleef de koers gesloten en kon ik mijn krachten lang sparen.”

Dus ja, Van Aert vond dat hij het goed gedaan had. “Ik ben blij dat ik zo aan mijn wegcampagne kon beginnen”, zei het uithangbord van Veranda’s Willems-Crelan. “Dit geeft vertrouwen voor de koersen die nog komen. Het smaakt naar meer, maar ik blijf voorzichtig: misschien was dit wel mijn beste koers van het voorjaar. De toekomst zal uitwijzen of ik het op de juiste manier heb aangepakt.”

En dan was er dus ook dat kleine beetje teleurstelling. Van Aert eindigde uiteindelijk 32ste en dat vond hij veel te mager. “Op het einde was ik moe, maar de anderen ook. Ik heb foute keuzes gemaakt. In de laatste drie kilometer heb ik gegokt op de sprint. Er staan drie sterke jongens op het podium, maar ik heb het gevoel dat ik dat ook had gekund als ik meer lef had gehad. Nu heb ik niet eens een top tienplaats, omdat het peloton er op het einde nog over kwam. Dat is wel echt jammer. Misschien was ik te snel tevreden met het feit dat ik mee was en was ik te weinig bezig met een goeie uitslag. Zegt Boonen dat ik had kunnen winnen? Tja, wie wint heeft gelijk en de rest heeft het niet goed aangepakt... Die ervaring mis ik nog.”

Eenmaal aangekomen bij zijn teambus zag Van Aert zijn goede optreden beloond met een high five van Tom Boonen, de grootste Vlaamse wielrenner van de afgelopen decennia. Wat Boonen kwam doen bij de Omloop? "Een kameraad van mij rijdt de bus van de ploeg van Wout, dus ik heb hier binnen gekeken.’’

Jazeker, ook Boonen (ex-Quick-Step en sinds kort adviseur van die andere Vlaamse ploeg, Lotto Soudal) had genoten van Van Aert. "Hij was heel goed. Waarschijnlijk heeft hij zichzelf tekortgedaan. Wout verbaast me niet. Ik wist dat hij goed was. Het enige vraagteken was hoe goed hij het crossseizoen verteerd had. Want je mag nog zoveel talent hebben, het was de vraag of hij die omschakeling zou kunnen maken naar een koers van vijf uur. Dit zal hem motiveren om nog beter te doen. Het was een prettige eerste kennismaking.’’