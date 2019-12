Van Aert: “Geen Groenewegen in Tour? Klopt, maar groene trui is voor later” MXG/XC

20 december 2019

“Ik heb een mooie stage achter de rug met de ploeg. Ik heb niet veel achterstand op de rest. Het gaat goed”, klonk het bij Wout van Aert, die volgende week vrijdag in Loenhout zijn rentree viert in het veld. “Ik denk dat ik best niet te veel mag verwachten. Ik ben een tijdje buiten strijd geweest en wil op m’n best zijn in de Ronde en Roubaix. Ik hoop dat ik tegen dan de ‘oude Wout’ ben. En dat ik terug naar de Tour ga? Ik kijk ernaar uit. Groenewegen is er inderdaad niet bij, maar ons doel is om volgend jaar de Tour te winnen. De groene trui is voor later.”