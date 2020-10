Van Aert en Van der Poel rijden elkaar in het verlies in finale: “Het was vooral Mathieu die achter me aankwam, nu heeft hij ook niks” XC/TLB/MCA

11 oktober 2020

16u05 22 Wielrennen Wout van Aert (achtste) en Mathieu van der Poel (negende) lieten zich ringeloren in de finale van Gent-Wevelgem. De favorieten verzorgden het spektakel, maar reden elkaar zo ook wel het verlies in.

Wout van Aert kwam voor de zege, maar moest vrede nemen met een achtste plek in Gent-Wevelgem. “Of ik sinds vandaag voel dat ook op de weg de druk vooral op mijn schouders ligt? Dat voel ik niet sinds vandaag, nee. Da’s wel al even. In een klassieker hoef je je daar normaal ook niet veel van aan te trekken en kom je automatisch wel vooraan. Dat bleek vandaag ook. Maar met zo’n ‘makkelijke’ finales als deze - rechttoe rechtaan en de wind in de rug - is het altijd gokken. Ik probeerde daarom agressief te koersen, om niet elke keer in de verdediging te komen. Maar op een bepaald moment moest ik blijven reageren, omdat ze bleven demarreren.”

Van Aert deed ook het verhaal van die opvallende laatste twee kilometer. “Ik denk dat ik daar ben opgehouden en gegokt heb op mijn sprint. Maar jammer genoeg was dat niet de sprint voor de eerste plek. Of iedereen wist dat ik de snelste was voorin? Ik denk dat iedereen dat misschien weet, ja, maar het was vooral Mathieu (van der Poel, red.) die achter me aankwam. Als hij het gat toch kon dichten, hadden we er beter samen iets van proberen maken en gezorgd dat we allebei voor de eerste plaats konden rijden. Nu heeft hij ook niks.”

Bij Sporza ging hij nog wat dieper in op de tactiek van Van der Poel. “Er was er eigenlijk maar 1 die de hele tijd naar mij keek. Van der Poel, ja. Die wou blijkbaar liever dat ik verloor dan dat hij zelf won. Hij is misschien vergeten dat ik al veel gewonnen heb en op een gegeven moment ook kon gokken. Nu hebben we allebei niets.”

Van der Poel: “Het was op op het einde”

“De finale was hoe ik verwacht had, we trokken met een redelijk omvangrijke groep naar de streep. Wéér tactisch, dat is Gent-Wevelgem”, aldus Van der Poel, die in de slotfase telkens op het wiel van Van Aert sprong. “Ik weet dat Wout een van de snelsten in de groep is. Eigenlijk had ik mijn sprint gereden toen ze met vier wegreden. Ik dichtte het gat. Als ik dat niet doe, dan zijn ze weg met vier. En dan win ik zeker niet. Het was op op het einde. Maar op de heuvelzone voelde ik me niet slecht. Of dit het beste doet verhopen voor de Ronde van Vlaanderen? Laat ons hopen.”

Ik vind het een beetje laag van Wout om te zeggen dat ik rijd om hem te doen verliezen

In de studio van Sporza reageerde Van der Poel ook nog even op de ‘kritiek' van zijn eeuwige rivaal. “Ik vind het eigenlijk een rare reactie van Wout. Hij is een van de beste renners in die kopgroep. Als hij gaat, moet ik natuurlijk reageren. Anders zeggen ze achteraf in de ploeg: waarom heb je die mannen laten wegrijden?”

“Ik vind het een beetje laag om te zeggen dat ik rijd om hem te doen verliezen. Ik rijd altijd om te winnen. Maar ik neem het hem ook niet kwalijk. Ik snap het ook wel, want ik ben hem effectief een paar keer gaan halen. Maar nogmaals: ik doe dat om te winnen. Hij is gewoon een van de beste renners van de wereld. Dit is gewoon koers.”

