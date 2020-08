Van Aert en Van der Poel blikken vooruit naar Milaan-Sanremo, Van Aert ambitieus: “Mijn honger is nog niet gestild” MXG

07 augustus 2020

17u28 1 Wielrennen De ene heeft de koers één keer gereden, de andere maakt morgen zijn debuut. En toch behoren Wout van Aert (25) en Mathieu van der Poel (25) morgen tot de favorieten voor Milaan-Sanremo. Ze kunnen er hun eerste wielermonument winnen. Daags voor de koers laten zij hun licht schijnen. “Er zijn heel veel scenario’s die bij mij passen”, aldus Van Aert. Van der Poel: “Het zullen de benen zijn die beslissen.”

Wout van Aert: “Honger is nog niet gestild”

Van Aert won met overmacht de Strade Bianche afgelopen zaterdag: “Ik heb daardoor veel vertrouwen natuurlijk, en er is ook gemoedsrust omdat ik die zege al binnen heb.” In Milaan-Turijn toonde Van Aert deze week ook nog dat zijn sprint nog altijd een wapen is. Hij werd er derde na Démare en Ewan. “Er zat woensdag nog wel iets meer in. Ik zat misschien net iets te ver, maar ik heb wel onthouden dat ik geen schrik moet hebben om naar de sprint te gaan. Zeker omdat het hier nu ook zeker een sprint kan zijn. Dat geeft me alleen maar vertrouwen.”

Ik raak die klimmetjes vlotter over dan de sprinters, dat is in mijn voordeel. Wout van Aert

Vorig jaar sprintte Van Aert naar een zesde plaats. “Toen had ik misschien nog te weinig vertrouwen in mijn sprint. Ik dacht nog dat ik moest wegrijden, maar nu zou ik het misschien wel anders doen. Ik heb al laten zien dat ik snel ben”, aldus de kopman van Jumbo-Visma. Hij heeft verschillende mogelijkheden om de koers af te maken: “Er zijn heel veel scenario’s die bij mij passen. Ik ga die klimmetjes natuurlijk wel iets vlotter over dan de gewone sprinters. Het is makkelijker om zo naar de koers te gaan dan te moeten hopen op een massasprint.”

Morgen dan zijn eerste Monument winnen? “Als ik nu kon tekenen heel graag. Het zou natuurlijk een heel mooie stap zijn, maar met deze benen moet ik vertrouwen hebben en kan ik er alleen maar voor gaan. De honger is nog niet gestild.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Mathieu van der Poel: “Koers met weinig geheimen”

Mathieu van der Poel kende minder succes in de Strade. Hij testte de benen wel op meer dan 80 kilometer van de streep, maar viel terug door een lekke band. “Ik was blij dat ik aan de finish geraakt ben”, begint de Nederlander. “Een 15de plaats is nu ook zo slecht niet. Met die lekke band moest ik even bekomen, maar ik heb me kunnen herpakken.”

De renners die op de Poggio zijn weggereden en alleen binnenkomen kun je op één hand tellen. Mathieu van der Poel

Van der Poel rijdt morgen voor het eerst Milaan-Sanremo. “Het wordt een aparte editie. Zeker ook omdat we niet langs de kust naar Cipressa en Poggio rijden. Maar dat maakt op zich niet zo heel veel verschil of je het parcours nu goed kent of niet. Het zullen de benen zijn die de doorslag geven. De Italianen (Modolo en Sbaragli, red.) en ook Thwaites hebben me al wel wat verteld. Het is een koers met weinig geheimen. Ik denk wel dat het hier nooit een massasprint kan worden. Er wordt zo hard omhoog gereden dat er altijd wel breukjes komen. Een massasprint lijkt mij onwaarschijnlijk. De renners die op de Poggio zijn weggereden en alleen binnenkomen kun je op één hand tellen.”

De Nederlander zal dit seizoen aan alle monumenten deelnemen. “Dat is speciaal. Zeker als procontinentale ploeg is dat wel een eer om ze allemaal te mogen doen.” Voor morgen rekent hij zich niet per se tot de topfavorieten “Andere renners hebben al getoond dat ze meer kans maken dan mezelf op dit moment. Ik heb nog niet echt het topgevoel te pakken gehad”, sluit Van der Poel af.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Roger De Vlaeminck bejubelt veelzijdigheid van zijn evenbeeld: “Wout van Aert kan alle klassiekers winnen” (+)