Van Aert: “Dit is bijzonder, ik wil geen enkele kans verspelen”

01 augustus 2020

Wat een krachttoer van Wout van Aert in de Strade Bianche. “Ik was er de voorbije jaren twee keer dichtbij, dus ik kon me al een beetje inbeelden hoe het zou zijn om hier al winnend over de meet te komen. Dit is bijzonder. En echt mooi dat ik er meteen sta bij de eerste koers. Hier heb ik hard voor gewerkt en ik wil geen enkele kans verspelen. Ik was écht gefocust op deze race. Het draaide gelukkig goed uit.”

Iedereen weet dat ik Sarah graag aan mijn zijde heb. Zeker in deze tijden is het heel mooi om haar zo dichtbij te hebben Wout van Aert

“Het was met de hitte een harde koers. Vooral in het begin was het lastig om in positie te geraken. Ik had tijd nodig om weer een ‘pelotongevoel’ te krijgen. Het ging er erg nerveus aan toe. Nadien was het survival of the fittest.“ Van Aert sprak ook over de kilo’s die hij verloor. “Ja, dat is iets nieuws voor mij. We focussen met het team veel op voeding. Ik doe er mijn voordeel mee. Maar gewicht is één ding, ook veel drinken en voldoende cooling down is belangrijk. Het is een combinatie.”

Als zegegebaar koos Van Aert voor een opvallend handgebaar. “Maar dat had geen reden. Ik was gewoon moe. En ik dacht dat het wel cool zou lijken.”

Zijn vrouw Sarah De Bie beleefde alles emotioneel mee. “Ik zag ze gisteren voor het eerst terug na drie weken op hoogte te trainen. Iedereen weet dat ik ze graag aan mijn zijde heb. Zeker in deze tijden is het heel mooi om haar zo dichtbij te hebben.”

“Een jaar geleden lag ik nog in een ziekenhuisbed”, gaat ‘WVA’ verder. “Dat zijn dingen waar je nu aan denkt. Ik mag trots zijn op waar ik van kom. Ik ben blij dat ik dit stilaan helemaal achter mij kan laten.”

