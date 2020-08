Van Aert blikt vooruit op Tour: “Spurten op de Champs-Élysées zit in mijn hoofd” Redactie

20 augustus 2020

17u20 2 BK tijdrijden Wout van Aert heeft zich in Koksijde voor de tweede maal op rij tot Belgisch kampioen tijdrijden gekroond. Na de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en een rit in de Dauphiné zijn vierde zege sinds de coronabreak. “Ik kwam alleen maar naar hier om te winnen”, reageerde de alleskunner van Jumbo-Visma.



Alles wat Wout van Aert tegenwoordig aanraakt, verandert in goud. “Dat voelt heel goed”, reageerde de winnaar van de dag bij VTM Nieuws. “Ik heb heel veel vertrouwen. Ik voel dat ik goed recupereer. Alles loopt zoals ik het wil, maar tijdens die vijftig minuten daarnet voelt het even lastig als anders. Dat verandert niet”, grijnsde Van Aert achter z'n mondmasker.

Heeft Van Aert tussen alle koersen door ook al wat kunnen genieten van zijn successen? “Tussen Sanremo en de Dauphiné heb ik even wat tijd met de familie doorgebracht. We zaten op ons gemak in Zuid-Frankrijk. Dat is niet slecht bedoeld (richting de media, red.), maar tegenwoordig scheelt dat een pak. Dat waren de rustigste en aangenaamste drie dagen van de laatste weken. De laatste dagen was ik thuis, daar heb ik ook echt van genoten. ‘s Morgens naar mijn geitjes gaan kijken, met de hond spelen en af en toe eens in het zwembad springen: dat heb ik wel gemist.”

“Zal me ertussen gooien op de Champs-Élysées”

Door het forfait van Steven Kruijswijk voor de Tour schuift Van Aert een plekje op in de hiërarchie. Verandert dat iets aan zijn persoonlijke ambities? “Neen.” Al ligt er op de laatste dag van de Ronde van Frankrijk - wanneer er niet meer geknecht moet worden - nog een mooie kans voor Van Aert. “Spurten op de Champs-Élysées zit wel in mijn hoofd. Ik heb al tegen de ploegleiding gezegd dat ik er me daar zal tussen gooien.”

