Van Aert: “Alles liep perfect vandaag” Redactie

27 juni 2019

20u28

Bron: VTM NIEUWS 0

Wout van Aert was vandaag ontegensprekelijk de beste tijdens het Belgisch kampioenschap tijdrijden. De 24-jarige renner haalde het in Middelkerke, na 38,3 kilometer, in een tijd van 44:47. Goed voor een gemiddelde van 51,30 km/u. “Ik was gestart om te winnen”, klonk het bij VTM NIEUWS. “Als je in de Dauphiné kunt winnen, dan moet je naar hier komen voor het hoogste schavotje. Alles liep perfect vandaag. Ongelooflijk”, glunderde Van Aert. Bekijk hierboven het interview.