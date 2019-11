Valverde wordt volgend jaar de nestor in het WorldTour-peloton, Wynants oudste Belg DMM

19 november 2019

15u47 0 Wielrennen Alejandro Valverde wordt volgend jaar de nestor in de WorldTour. De Spanjaard van Movistar is op 1 januari 2020 exact 39 jaar 8 maanden en 7 dagen oud. Niemand doet ‘beter’, ondertussen trekken zijn generatiegenoten massaal op pensioen.

Het zijn bijltjesdagen in de wielerwereld. De voorbije weken moest het WorldTour-peloton van verschillende renners afscheid nemen. Het ging daarbij veelal om oudere coureurs die geen nieuw contract wisten te versieren voor 2020 of renners die stilaan de tol der jaren beginnen voelen. Vandaag kondigde bijvoorbeeld Daniele Bennati aan dat het welletjes is geweest na 18 jaar als profrenner.

Eerder zeiden ook renners als Laurens ten Dam, Lars Bak, Markel Irizar en Roy Curvers (allen 39 jaar oud) het WorldTour-peloton al vaarwel. Met ook nog contractloze renners als Bernhard Eisel (38), Steve Cummings (38), Domenico Pozzovivo (36) en zelfs Jan Bakelants (33) kunnen daar de komende dagen nog een aantal namen bijkomen.

In die zin kunnen we nu al stellen dat Alejandro Valverde volgend jaar de oudste renner in de WorldTour wordt. Dit jaar was Valverde de op vier na oudste renner, maar door het pensioen van Bak, Irizar, Curvers en Hayman schuift de wereldkampioen op naar de eerste plaats in 2020.

Michael Albasini wordt volgend seizoen de op één na oudste van de hoop, al houdt hij er wel mee op na de Ronde van Zwitserland eind juni. De derde op de lijst met oudste renners wordt meer dan waarschijnlijk Christian Knees. De 38-jarige Duitser rijdt nog minstens tot eind 2020 voor Team Ineos.

Valverde zelf zou op zijn minst nog doorgaan tot eind 2021. Tot dan blijft hij de oudste renner in de WorldTour. Of het moet zijn dat één van de beste wielerteams in de wereld nog graten ziet in pakweg Davide Rebellin (47) of Francisco Mancebo (42). Die kans is zo goed als onbestaande. Nog dit: de oudste Belg in het WorldTour-peloton van 2020 wordt Maarten Wynants (37) bij Jumbo-Visma.

Deze WorldTour-renners kondigden dit jaar hun pensioen aan*:

Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott, 40

Roy Curvers (Ned) Sunweb, 39

Lars Ytting Bak (Den), Dimension Data, 39

Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo, 39

Samuel Dumoulin (Fra) Ag2r La Mondiale, 39

Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates, 39

Hubert Dupont (Fra) Ag2r La Mondiale, 38

Daniele Bennati (Ita) Team Movistar, 38

Laurens ten Dam (Ned) Team CCC, 38

Benoît Vaugrenard (Fra) Groupama-FDJ, 37

Steve Morabito (Sui) Groupama-FDJ, 36

Maxime Monfort (Bel) Lotto-Soudal, 36

Mark Renshaw (Aus) Dimension Data, 36

Matti Breschel (Den) EF Education First, 35

Simon Špilak (Slo) Katusha – Alpecin, 33

Jacques Janse van Rensburg (Rsa) Dimension Data, 32

Marcel Kittel (Dui) Katusha-Alpecin, 31

Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo, 30

Daan Olivier (Ned) Jumbo-Visma, 26

*Dit is een voorlopige lijst, er kunnen de komende dagen of weken nog renners bijkomen.