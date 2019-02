Valverde wint derde rit in UAE Tour, eerste zege voor Spanjaard in regenboogtrui TLB

26 februari 2019

14u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen Alejandro Valverde (38) heeft de tweede rit in lijn gewonnen in de UAE Tour. De aankomstlijn was getrokken na een beklimming van net geen elf kilometer en de Spanjaard reed dus het snelst naar boven. Voor Valverde was het zijn eerste zege als wereldkampioen. Primoz Roglic behoudt zijn leiderstrui.

Het grootste gedeelte van de rit, die vertrokken was in Al-Ain, was niet al te zwaar. Maar helemaal op het einde volgde dan toch stevig klimwerk op Jebel Hafeet. De ploegmaats van leider Roglic, onder wie een sterke Laurens De Plus, controleerden de eindfase. Op zo’n vier kilometer van de meet - Remco Evenepoel was dan net afgehaakt na een sterke beklimming - zat het werk van De Plus erop en trok Roglic er zelf vandoor. Enkel Daniel Martin, Damien Gaudu en Emanuel Buchmann konden zijn tempo aanvankelijk volgen.

Ook wereldkampioen Alejandro Valverde probeerde nog aansluiting te maken. De Spanjaard maakte indruk en kwam ook bij de drie koplopers. Valverde won vorig jaar op dezelfde plek en profiteerde optimaal van zijn parcourskennis. ‘El Imbatido’ boekte zijn eerste zege in de regenboogtrui. Roglic blijft leider.

Morgen ligt de finish van de vierde etappe op Hatta Dam, een korte helling, maar in de laatste meters met steile stukken tot 17 procent. De UAE Tour eindigt zaterdag.