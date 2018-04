Valverde reed Muur van Hoei sneller (!) op dan vorig jaar (maar in 2014 vestigde hij absoluut record) XC

19 april 2018

18u55 0 Wielrennen Vorig jaar was Alejandro Valverde voor de vierde keer op rij superieur in de Waalse Pijl. Gisteren greep de 37-jarige Spanjaard naast een nieuwe zege, al bedwong ‘El Imbatido’ de Muur van Hoei sneller dan in 2017. Opvallend.

Valverde legde gisteren de slotklim af in 2 minuten en 52 seconden. Winnaar Julian Alaphilippe kwam vier tellen eerder over de streep. Straffe prestatie van de Fransman, zeker aangezien Valverde een seconde sneller naar boven klauterde dan vorig jaar. En toen kwam niemand in de buurt van de Spanjaard.

Het hoge tempo van Jelle Vanendert in de slotkilometer heeft ongetwijfeld een groot aandeel in de straffe tijd van Alaphilippe en Valverde. Al was die laatste in 2014 nog een stukje sneller op de Muur van Hoei. Toen bereikte de Spanjaard de top na 2 minuten en 41 seconden, goed voor een gemiddelde snelheid van 29,10 km/u. Ter info: de beruchte helling heeft stukken tot 19,4%, al is het gemiddelde stijgingspercentage ‘slechts’ 9,8 procent.

Alejandro Valverde's climbing times on Mur de Huy:

2018: 2:52

2017: 2:53

2016: 2:52

2015: 2:53

2014: 2:41 (ALL-TIME RECORD)

2006: 2:51#FlecheWallonne Mihai Cazacu(@ faustocoppi60) link